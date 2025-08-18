El Barça destinará 56 millones de euros a los salarios de sus secciones, pero aplicará recortes exclusivamente en baloncesto. Según informó el directivo Xavi O’Callaghan, el club catalán ha decidido reorganizar los recursos de sus plantillas profesionales, aumentando la inversión en el equipo femenino y reduciendo únicamente el presupuesto destinado al primer equipo de baloncesto en la próxima temporada.

¿Cuál es el presupuesto destinado en la sección de baloncesto del Barça?

Xavier O’Callaghan, director de las secciones profesionales y persona de confianza de Joan Laporta y Enric Masip, ha explicado que los siete millones de euros aprobados por la junta directiva corresponden a una desviación del presupuesto del equipo de fútbol, y no al baloncesto, durante la temporada 2024-25. El directivo se refería específicamente al fútbol base y a las primas abonadas.

Explica que la temporada 2025-26 serán mucho más estrictos con la masa salarial, siempre en paralelo a las afectaciones que el fair play financiero de La Liga de fútbol afecta a las diferentes secciones profesionales. De esos 56 millones de euros de las secciones deportivas, 28,75 se destinarán a la sección de baloncesto del Barça, recortando en 2,75 millones en comparación con el curso anterior. Así quedarían de la siguiente manera todos los presupuestos:

Barça Basket : 28,75

: 28,75 Fútbol femenino : 13,75

: 13,75 Balonmano : 7,5

: 7,5 Fútbol sala : 4

: 4 Hockey sobre patines: 2

La sección de baloncesto es la única que ve reducido su presupuesto, pasando de 31,5 a 28,75; en cambio, el fútbol femenino aumentará en un millón su partida, pese al éxodo que ha vivido este verano con ocho bajas y solo dos fichajes. Una crisis presupuestaria que viene afectando a la confección de la primera plantilla del Barça Basket y por ello deben salir al mercado en busca de perfiles diferentes, siempre en paralelo a esa rebaja. Juan Carlos Navarro busca la posibilidad de encontrar dos fichajes más para el roster de Joan Peñarroya, pero a pocos días del inicio de la pretemporada tiene en nómina a 12 jugadores.

¿Acabará fichando el Barça Basket a un alero y un pívot?

De cara a la temporada 2025-26, el juego interior del Barça se presenta debilitado. La plantilla cuenta en estos momentos con Tornike Shengelia, Jan Vesely y Willy Hernangómez, apoyados puntualmente por Joel Parra y Will Clyburn. El entrenador, Joan Peñarroya, reclama la incorporación de uno o dos refuerzos más a las oficinas blaugranas, mientras que la continuidad de Metu queda descartada y la oficialidad de Youssoupha Fall aún no se ha confirmado.

El dorsal que lluirà Will Clyburn al Barça! 🪄 pic.twitter.com/pQQnX3Olf0 — Barça Basket (@FCBbasket) August 14, 2025

Tampoco se descarta el posible fichaje de un alero que pueda ayudar en el puesto de cuatro y el deseado es Amine Noua. En ese aspecto, también se descarta la posible llegada de un nuevo jugador procedente de la NBA y el perfil deberá adecuarse al poco presupuesto que queda disponible en caja después de los aterrizajes este verano de Juani Marcos, Clyburn, Myles Cale y Shengelia.