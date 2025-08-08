El mercado de fichajes de Euroliga sigue activo con los movimientos que buscan completar las plantillas, y uno de ellos es AS Mónaco, que estaría muy cerca de incorporar a uno de los ex jugadores del Barça Basket que incluso había sonado para volver al no encontrar refuerzos interiores el conjunto blaugrana.

Chimezie Metu cerca de ser fichaje de AS Mónaco

El futuro de Chimezie Metu era una de las grandes incógnitas que quedaba en el mercado de Euroliga, sobre todo después de que se rompiera a última hora su fichaje con Fenerbahce y que incluso sonara que podría ser repescado por el Barça al no encontrar refuerzos en su juego interior.

Sin embargo, todo parece indicar que se va a resolver el futuro de Chimezie Metu con su fichaje por AS Mónaco, según informa el periodista Donatas Urbonas de Basket News, que asegura que solo queda la finalización de los exámenes médicos.

Un hecho nada baladí pues actualmente el jugador se encuentra recuperándose de una rotura en el tendón de Aquiles, una lesión que lo tendrá fuera de las pistas mínimo hasta enero, con lo que de darse su fichaje por AS Mónaco no debutará hasta 2026.

Antes de la lesión, Chimezie Metu fue uno de los jugadores nuevos más prometedores de la temporada del Barça Basket en Euroliga con unos promedios de 11 puntos, con una efectividad superior al 62 % en tiros de dos, 4,8 rebotes y 1 asistencia con 20 minutos de media en pista por partido.

Así está la plantilla del AS Mónaco 25-26