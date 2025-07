Movimiento importante en forma de renovación de Darío Brizuela hasta junio de 2028 que se une a la continuidad de Joel Parra y Kevin Punter. Sin embargo, el Barça vive repleto de dudas e interrogantes que siguen sin tener respuesta. La primera gran cuestión es conocer el presupuesto de la sección de baloncesto del FC Barcelona y el segundo gran debate es conocer el porqué de fichajes como Tornike Shengelia o Will Clyburn, dos jugadores experimentados, pero que vivieron hace un tiempo su mejor baloncesto.

El FC Barcelona mira el Camp Nou y el primer equipo de futbol

Todas las secciones oficiales del FC Barcelona viven siempre con un ojo puesto en la confección de la plantilla de futbol de Hansi Flick y la construcción de una obra megalítica como el Camp Nou. Todos esos movimientos afectan a la creación del roster del equipo femenino de futbol, baloncesto, balonmano, futsal y hockey sobre patines. Cambios en los banquillos en varias de las secciones, pero Joan Peñarroya sigue al frente del Barça Basket, decisión muy en consonancia con la endeble economía azulgrana.

Junto a la continuidad de Peñarroya, llegan Juani Marcos y Myles Cale, a la espera de hacerse oficial Tornike Shengelia y Will Clyburn, cuatro piezas que no generan gran ilusión en el Palau Blaugrana, a la espera de crear un sistema que pueda luchar por unos títulos que no consiguen desde la era Jasikevicius. Una época dorada que será difícil de construir, a la espera de un último fichaje que llegue a Barcelona con la etiqueta de sustituto de Youssoupha Fall.

En busca de un pívot y reducir el presupuesto del Barça Basket

Uno de los grandes objetivos que marcó Joan Laporta a Josep Cubells era reducir el presupuesto para la temporada 2025-26. Con las salidas de Justin Anderson, Fall, Metu y Jabari Parker se rebaja una importante parte económica; sin embargo, los fichajes toman un camino diferente, sin la opción de atacar grandes estrellas, viendo como canteranos top como Dame Sarr o Raúl Villar se van a NCAA y los fichajes deberán de ser un acierto para aspirar a los títulos.

El contrato de Willy Hernangómez desaparecerá el curso próximo, se deberá acometer una decisión sobre Nico Laprovittola, pero en clave de presente, fichajes como Cale, Shengelia o Clyburn deben dar una respuesta positiva desde el inicio del curso. Junto a ellos, se busca un nuevo cinco, siendo Yoan Makoundou el gran deseado por parte de los despachos que comanda Juan Carlos Navarro y desde el staff de Joan Peñarroya.

Presupuestos de las secciones oficiales 24-25