La pasada campaña del Barça Basket volvió a estar, por segundo año consecutivo, por debajo de lo esperado por sus aficionados. El verano, por tanto, ha traído cambios en el roster del equipo de la ciudad Condal. Varias estrellas han migrado y otros jugadores con ascendencia han aterrizado en Barcelona. Por ello, la pretemporada genera mucha intriga.

Los partidos de pretemporada del Barça Basket 2025-2026

El equipo dirigido por Joan Peñarroya disputará mínimo 5 partidos. Existe posibilidad de que terminen siendo 6, ya que la Liga Catalana en la que participa podría regalarles un sexto partido a modo de final en caso de superar la ronda previa. En este sentido, el mes de septiembre estará plagado de choques.

vs París (06/09 12h) – Amistoso

vs Girona (12/09 20:30h) – Amistoso

vs Andorra (17/09) – Liga Catalana

vs Joventut (19/09) – Liga Catalana

vs Finalista (21/09) – Liga Catalana

Lleida (26/09 20h) – Amistoso

Un primer amistoso, fuera de la histórica competición del territorio catalán, será el pistoletazo de salida del equipo. A partir de ahí, se medirá a diferentes conjuntos de Cataluña que integran la Liga ACB en un formato de fase de grupos más eliminatoria, que finalizará con uno de los conjuntos alzando el título.

¿Dónde ver los amistosos del Barcelona de baloncesto?

El conjunto azulgrana ha realizado cambios sustanciales, con sus fans y sus detractores. A pesar de ello, lo que está claro es que hay mucha expectativa por saber cómo puede funcionar el equipo tras la salida de Jabari Parker y Chimezie Metu, la llegada de Shengelia y Clyburn y la recuperación de Vesely y Laprovittola. Sin embargo, aún no hay confirmación oficial de canales. Eso sí, probablemente los amistosos corran a cargo de los medios del club, quizás YouTube, mientras que la Liga Catalana suele emitirse por Esports3.

Darrere de les càmeres d’un dia molt especial ✨ pic.twitter.com/oAXuFxiJgh — Barça Basket (@FCBbasket) August 3, 2025

Plantilla del FC Barcelona de baloncesto 2025-2026

A pesar de que el listado de fichajes no es sumamente extenso, entre recuperaciones y llegadas el Barça Basket ha realizado un importante lavado de cara. En este sentido, el roster ha sumado piezas, sobre todo en las posiciones de 3 y 4, aunque está por ver el rendimiento de Juani Marcos y si Youssoupha Fall acaba reincorporándose a la dinámica.