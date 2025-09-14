El Barça Basket acelera en su preparación tras imponerse a París Basketball y Girona, con Peñarroya recuperando poco a poco a los internacionales del Eurobasket. No obstante, la buena dinámica se ve ensombrecida por las molestias de un jugador clave, que ya cerró la pasada temporada apartado de las canchas tras una operación de rodilla.

Juan Núñez tiene inflamada la rodilla operada

El último partido oficial de Juan Núñez con el Barça Basket se remonta al pasado 13 de febrero frente a Lenovo Tenerife, justo antes de pasar por el quirófano para resolver sus problemas de rodilla. Hasta esa fecha, el base madrileño había firmado una media de 5 puntos y 3,4 asistencias en 20 encuentros de Liga Endesa, repitiendo prácticamente las mismas cifras en los 25 choques disputados de Euroliga.

[𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐌𝐄̀𝐃𝐈𝐂]



Juan Núñez presenta, després del seu retorn a la dinàmica de l’equip, una reacció inflamatòria al genoll dret, intervingut fa sis mesos.



Per aquest motiu, s'ha decidit donar-li descans en el partit amistós d'aquest divendres contra el Bàsquet… pic.twitter.com/JkSShmxRYR — Barça Basket (@FCBbasket) September 12, 2025

Ahora, tras once días de entrenamientos de pretemporada tras dejar atrás la lesión, recae de su lesión con líquido en la rodilla intervenida quirúrgicamente y esperarán para ver si es una sobrecarga o se deberá mirar algo más. En el comunicado emitido por el Barça explican que seguirá un plan específico de entrenamientos durante los próximos quince días.

Juan Núñez fue intervenido el pasado 11 de marzo, sometiéndose a una artroscopia de su rodilla derecha y seis meses después comenzó en dinámica del primer equipo junto a sus compañeros, formando parte de la expedición que puso rumbo a Encamp. El internacional español reapareció en el primer amistoso de preparación ante París Basketball en un amistoso en el que anotó siete puntos, además de capturar 4 rebotes.

Titular. 7 punts, 5 assistències, 4 rebots i un triple clau. Juan Núñez torna després de 205 dies i ho fa per la porta gran 👏 pic.twitter.com/r5TwYjY8JD — Barça Basket (@FCBbasket) September 6, 2025

¿Recaída o susto?

No hay certeza de que el contratiempo de Juan Núñez revista gravedad y todo podría quedar en un simple susto. Si la inflamación remite, el base podrá reincorporarse con normalidad a los entrenamientos; en caso contrario, será sometido a nuevas pruebas médicas para determinar los próximos pasos.

Juan Núñez causará baja en los amistosos de pretemporada frente a Girona y Lleida, así como en la Lliga Catalana que se disputará en Tarragona recayendo la dirección de juego del Barça en Satoransky y Juani Marcos. Todo dependerá de su evolución: si la inflamación remite, el ex canterano del Real Madrid podría reaparecer con el Barça en el estreno de Euroliga ante el Maccabi Tel Aviv, previsto para el 30 de septiembre.