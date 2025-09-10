La llegada de Juan Núñez a la disciplina culé generó numerosas expectativas entre la afición del Barça Basket. El joven apuntaba a talento diferencial y su paso por Ratiopharm Ulm, un club que sabe potenciar a sus jóvenes, no eran más que alicientes para confiar en la apuesta. Para colmo, tenía el ‘picante’ de ser una de las joyas de la cantera del Real Madrid. Un curso después, las sensaciones son otras.

Frenazo a una proyección más que interesante para la joya del Barça Basket

Los primeros encuentros de Juan Núñez con la camiseta azulgrana fueron ciertamente discretos. Sin embargo, durante el curso fue asentándose y demostrando estar capacitado para el primer nivel. Cuando parecía que el talento del jugador comenzaba a emerger llegó la desafortunada lesión. El crecimiento, por tanto, se frenó en seco y la incertidumbre sobre su estado se cierne sobre el jugador del Barça Basket.

[𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐌𝐄̀𝐃𝐈𝐂]



Nico Laprovittola i Juan Núñez obtenen l'alta mèdica i podran disputar el Barça – Paris Basketball d'aquest dissabte a Encamp 💪



Quina gran notícia! Bentornats, Nico i Juan 😍😍😍 pic.twitter.com/Px9J3KeOMQ — Barça Basket (@FCBbasket) September 5, 2025

Una de las notas más optimistas para hablar del rendimiento de Juan Núñez es, precisamente, la extraña confección de plantilla. La perla del baloncesto español no dejó un curso excelso, pero es que el contexto era realmente complejo. Con un base como Satoransky, también sin mano exterior y también plano en el juego de 1×1, no hacía más que poner en evidencia las carencias del talento del Barça Basket. Además, el bajo rendimiento de juego interior, por diversos factores, tampoco facilitaba que brillase su gran cualidad, el juego pickNroll.

Una temporada ilusionante para Juan Núñez

Las dudas que se cernían sobre Juan Núñez, aunque también sobre Laprovittola, no eran pocas. Sin embargo, ambos han necesitado un partido para tirar por tierra cualquier preocupación sobre su estado. El argentino brilló, además, siendo el máximo anotador. El español, por su lado, a pesar de la incursión en rotación de Juani Marcos, acabó siendo totalmente decisivo en la victoria del Barça Basket frente a Paris con varias canastas en los instantes finales.

Una buena versión de Jan Vesely podría ser la clave para que este Barça Basket acabe de carburar, pero también para ver al mejor Juan Núñez. Poder contar con otro jugador con amenaza como Laprovittola y que, además, libere por momentos de responsabilidad al joven talento emergente puede regalar una mejor versión del madrileño. Por el momento, las sensaciones en lo físico son positivas y hay motivos para la ilusión con el diamante culé.