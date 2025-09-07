El Barça Basket inició su pretemporada con un ajustado triunfo 91-90 sobre París Basketball en Encamp, Andorra. El partido marcó el regreso de Nico Laprovittola, autor de 23 puntos, y de Juan Núñez, tras completar su recuperación de diez y seis meses. Sin embargo, muchas de las miradas se centraron en los nuevos fichajes, y uno de ellos brilló con luz propia, dejando claro que puede convertirse en un elemento clave y revelación dentro del sistema de Peñarroya.

Miles Norris el mejor entre los fichajes del Barça Basket

El primer encuentro de preparación ante un París renovado, en el segundo año de Joan Peñarroya al frente del Barça Basket, se decidió en los instantes finales del último cuarto. El partido también dejó los debuts de Myles Cales, Will Clyburn y Miles Norris, así como el regreso de Juani Marcos, sin olvidar la participación de jóvenes canteranos azulgranas como Kusturica y Sayon Keita.

New faces in blaugrana colours 💙❤️ pic.twitter.com/XPtkCyP48R — Barça Basket (@FCBbasket) September 6, 2025

Myles Cale se perfila como una pieza clave en defensa, mientras que Sayon Keita podría restarle minutos a Youssoupha Fall en la posición de cinco. Clyburn dejó claro su poder ofensivo, pero el jugador más destacado del primer amistoso de pretemporada del Barça Basket fue Miles Norris. Titular junto a Cale, Juan Núñez, Nico Laprovittola y Fall, Norris jugó 25 minutos, sumando 13 puntos y acertando 3 de 8 intentos desde el triple.

Natural de San Francisco, Miles Norris llega al Barça Basket para ocupar el puesto de Jabari Parker y ha mostrado que puede contribuir en múltiples facetas del juego azulgrana, especialmente en la lectura ofensiva dentro del sistema de Joan Peñarroya. Norris ha destacado por sus porcentajes en el tiro de tres tanto en NCAA como en la NBA G League, y ahora se espera que replique esa efectividad en el Barça. Además de su capacidad anotadora, dejó destellos de su versatilidad defensiva y su gran movilidad, compensando con rapidez la falta de peso de este jugador de 25 años.

Importante en el sistema de Joan Peñarroya

El técnico de Terrassa mantendrá su estilo habitual, apostando por el juego de uno contra uno, dependiendo excesivamente del triple en varios momentos del partido (14 de 38 ante París). En este contexto, Miles Norris puede encontrar su lugar para destacar como una de las posibles revelaciones de la Liga Endesa, aunque en esta fase inicial de pretemporada sabe que no formará parte del quinteto titular más probable, que parece reservado a Satoransky, Punter, Cale, Shengelia y Vesely.