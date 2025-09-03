El equipo del Barça Basket ha sido de los últimos equipos en arrancar la pretemporada, pero ya trabaja a pleno rendimiento en Encamp, escenario habitual de concentración en el pasado de las secciones del club. Bajo la dirección de Joan Peñarroya, que afronta su segunda campaña en el banquillo azulgrana, el conjunto culé empieza a perfilar su sistema de juego de cara a la Liga Endesa y la Euroliga. La preparación cuenta con la ausencia de varios internacionales convocados para el Eurobasket, lo que abre la puerta a la participación de seis jóvenes de la cantera que buscan convencer al técnico y hacerse un hueco en la plantilla.

Juani Marcos y Mohamed Dabone en la expedición del Barça

El Barça Basket puso en marcha el pasado viernes 29 de agosto su pretemporada 2025-26, con varias caras nuevas como Miles Norris, Myles Cale y Will Clyburn, además del regreso de Nico Laprovittola y Juan Núñez, ya recuperados de sus lesiones. Pese a ello, Joan Peñarroya deberá afrontar estas primeras semanas de trabajo con hasta cinco ausencias, ya que se encuentran disputando el Eurobasket.

Juani Marcos ya se ha incorporado a la dinámica azulgrana tras lograr el subcampeonato de la AmeriCup con Argentina. Durante estos días en Encamp, la cantera también cobra protagonismo, especialmente en los primeros amistosos de preparación, que arrancarán el 6 de septiembre ante el París Basketball. Entre los nombres a seguir destaca Mohamed Dabone, la gran promesa de 14 años del club, que podría debutar oficialmente en las próximas semanas. El joven talento compaginará su participación entre el equipo cadete, el júnior preferente y el filial de Liga U, mientras espera su oportunidad con el primer equipo.

Cinco canteranos más en la pretemporada del Barça Basket

Junto a Mohamed Dabone aparece también Sayon Keita, quien ya tuvo minutos con el primer equipo la pasada temporada y que esta vez competirá con Youssoupha Fall por consolidarse como el segundo pívot de la rotación, mientras valora un posible salto a la NCAA el próximo curso. A esta dupla se suma otra de las joyas de la cantera azulgrana: Boumtje Boumtje, hijo del exjugador NBA Ruben Boumtje-Boumtje, un alero de gran poderío físico al que también sigue de cerca la NCAA de cara a un futuro desembarco en Estados Unidos.

A este Big 3 potente se unen Diego Ferreras, Jakob Siftar y Nikola Kusturica después de ser nombrado MVP del Eurobasket del mes de agosto U16 con Serbia. El prospect de 2009 es otra de las grandes promesas del Barça Basket después de aterrizar en la cantera blaugrana en 2023. Posiblemente, se trata del jugador de backcourt más potente en estos momentos en las categóricas inferiores, finalizando el Eurobasket con 20 puntos, 7.7 rebotes y 3.4 asistencias de promedio.