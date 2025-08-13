Al Barça Basket le falta una o dos piezas del juego interior para acabar de cerrar la plantilla 2025-26. Un nombre que desde hace días estaría cerrado es el retorno de Youssoupha Fall y, tras la vuelta del center francés, despachos y Joan Peñarroya se podrían decidir por ascender de manera directa al primer equipo a dos de los jóvenes más prometedores de la cantera azulgrana.

Mohamed Dabone debutará con el primer equipo del Barça en la temporada 2025-26

El Barça Basket ya ha tomado una decisión con dos de sus jóvenes promesas: Sayon Keita y Mohamed Dabone. Keita, que debutó la pasada temporada, asumirá un papel más relevante en la pintura, aunque su futuro podría pasar por la NCAA a partir del verano de 2026. Por su parte, el fenómeno Dabone, que todavía no ha tenido minutos con la primera plantilla, cuenta con el consenso total del club para estrenarse desde el arranque del curso 2025-26.

Dabone es el jugador a seguir del baloncesto azulgrana, domina como pocos el baloncesto formativo español y, pese a tener solo 13 años (cumplirá 14 el 21 de octubre), el canterano tendrá rol de primera plantilla ya para la temporada 2025-26, según informa Ramón Palomar de Sport. El joven de Burkina Faso es una de las mayores promesas del baloncesto europeo y es comparada con Victor Wembanyama, con toques de Giannis Antetokounmpo, dos de los grandes fenómenos del pasado reciente de la NBA.

El pívot llegó al FC Barcelona en 2023 y desde entonces ha dominado dos ediciones de la Minicopa, la de Málaga y Gran Canaria, disputando siempre en equipos superiores de la cantera pese a contar este año pasado con ficha de infantil. Dabone tomará el relevo de talentos que han puesto rumbo a NCAA como Dame Sarr, Kasparas Jakucionis, Raúl Villar o Mathieu Grujicic.

Dabone con ficha cadete del Barça Basket

Todo parece indicar que llegará el debut de Dabone con la plantilla dirigida por Joan Peñarroya y será parte de la rotación interior junto a Vesely, Willy Hernangómez y Sayon Keita, a la espera de conocer qué sucederá con Youssoupha Fall. También se espera que Dabone siga contando con ficha de cadete, un equipo de formación del Barça Basket donde muchos jugadores disputarán Copa Catalunya masculina de categoría senior de la FCBQ, ubicados en el grupo 2 junto a equipos como Reus, Almena, Sitges o CN Sabadell.

El fenómeno Dabone podría consolidarse dentro de la categoría cadete, compaginando su presencia en el Campeonato de España cadete y júnior con su participación en el prestigioso NextGen de la Euroliga, e incluso debutando en la nueva Liga U creada por la FEB. En este amplio escenario competitivo, jóvenes promesas como Cheick Bamba, Jan Cerdan o Boumtje Boumtje también apuntan a tener un papel protagonista.

¿Cuándo puede presentarse Dabone al Draft de la NBA?

En Estados Unidos, y especialmente en el entorno de la NBA, muchos proyectan a Mohamed Dabone como un futuro dominador absoluto de la liga, una combinación espectacular entre Giannis Antetokounmpo y Victor Wembanyama. Precisamente, el caso del francés es el que más se asemeja al del canterano del Barça Basket: durante años se hablaba de él como una promesa destinada a marcar época, hasta que se convirtió en el número uno del Draft y en un potencial nuevo jugador diferencial.

La NBA también ve a Dabone como un jugador prodigio, como Luka Doncic, pero el esloveno hizo su debut un 30 de abril de 2015 y en ese momento el actual jugador de Los Angeles Lakers tenía 16 años, 2 meses y 2 días. En el caso de que Mohamed Dabone hiciese su debut durante las primeras jornadas de Liga Endesa, el pívot de Burkina Faso no habrá cumplido ni 14 años.

El gran interrogante en torno a Mohamed Dabone en Estados Unidos es la fecha de su salto a la NBA. Según su fecha de nacimiento, cumplirá 19 años en 2030, lo que le permitiría declararse como early entry y ser elegible en el Draft de ese mismo año. De concretarse, podría convertirse en el primer jugador nacido en Burkina Faso en llegar a la liga más prestigiosa del baloncesto mundial. La otra cuestión será conocer si Dabone dará el salto al Draft desde el Barça Basket o decide emprender la aventura de NCAA como puede ser el caso de su compañero de cantera Sayon Keita en el curso 2026-27.