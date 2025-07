Argentina comienza con buenas sensaciones la preparación para la AmeriCup en una plantilla dirigida por Pablo Prigioni con una mezcla entre experiencia y juventud, sumado a la participación de una de sus grandes estrellas desde el inicio de la concentración, pese a que no se espera que dispute minutos durante todo este proceso. El combinado argentino lleva días por Madrid con el foco puesto en la AmeriCup que se disputará del 22 al 31 de agosto en Managua.

Nico Laprovittola forma parte de la concentración albiceleste

Gabriel Deck y Nico Laprovittola forman parte de la plantilla de Pablo Prigioni, pese a recuperse ambos de importantes lesiones (Deck de la cadera, Laprovittola de la rodilla). El escolta del Barça Basket cayó lesionado el pasado 20 de octubre ante Baskonia y aquella lesión marcó parte del futuro en el sistema de Joan Peñarroya.

Un poquito de tiro de Facu y Lapro para disfrutar el sábado 🎉 pic.twitter.com/zpoTzZJixX — Argentina Básquet (@cabboficial) July 26, 2025

Se esperaba la vuelta de Laprovittola diez meses después y será a finales de agosto cuando podría reaparecer el jugador argentino en un partido oficial. De momento, el de Morón forma parte de la albiceleste después de publicar la Federación los veinte elegidos para la preparación, y el Barça Basket dio permiso al jugador y a Argentina Básquet para ultimar su puesta a punto de cara al inicio de la pretemporada azulgrana.

Laprovittola sigue el plan establecido y no realiza entrenamientos con contacto; es más, no ha dado el paso de comenzar con ejercicios de 1c1, por tanto no formará parte de los amistosos de Argentina y no disputará la AmeriCup de Nicaragua. Sin embargo, estar con el combinado nacional es el paso previo para ver de nuevo a Laprovittola como integrante del engranaje de Joan Peñarroya de cara al curso 2025-26 en el Barça Basket.

Argentina debuta ganando en la preparación con un notable Juani Marcos

El combinado albiceleste de Pablo Prigioni llegará a Managua con la etiqueta de máximo favorito y deberá defender título. Una edición que no contará con Laprovittola, Deck ni Campazzo, con diez amistosos programados entre el 28 de julio y el 19 de agosto, siendo los seis primeros en Madrid. Entre los integrantes de la lista, se encuentra Juani Marcos, reciente fichaje del Barça, que dejó buenas sensaciones ante Angola en el debut preparatorio de Argentina, con victoria final argentina por 79-73 y Juani Marcos como máximo anotador, autor de 17 puntos.

“La preparación tendrá dos etapas. La primera será con un grupo más amplio, de unos 21 jugadores en principio, incluyendo a algunos referentes como Facu, Lapro, Gaby Deck (que está en recuperación) y otros. Esta fase durará unos diez u once días, con uno o dos amistosos. Luego habrá un descanso y será momento de la segunda etapa, con un grupo más reducido y enfocado en la AmeriCup”, comentó Prigioni.

💪 Victoria en nuestro primer partido en Madrid



🔜 El próximo viernes será el segundo juego de preparación ante el mismo rival pic.twitter.com/HcyjmJNAHU — Argentina Básquet (@cabboficial) July 28, 2025

Lista provisional de jugadores de Argentina