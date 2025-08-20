El Barça Basket ha oficializado la continuidad por una temporada más de Youssoupha Fall, en un movimiento que no ha estado exento de polémica y que ha generado numerosas críticas. El pívot se convierte en el quinto refuerzo del verano azulgrana y, tras su incorporación, Juan Carlos Navarro salió al paso para explicar las limitaciones que afronta el club a la hora de abordar nuevas incorporaciones.

Juan Carlos Navarro: “El Barça Basket y los clubes en España estamos limitados”

Para Juan Carlos Navarro, general manager del Barça Basket, la renovación de Youssoupha Fall supone un alivio en un mercado plagado de obstáculos y con escasas oportunidades de calidad. Las dificultades para encontrar fichajes de peso han condicionado la planificación azulgrana y han llevado a apostar por soluciones internas, como la continuidad del pívot, que volverá a ser una pieza importante en el juego interior de Joan Peñarroya.

Un primer gran condicionante es la marcha de jóvenes rumbo a NCAA y la continuidad de jugadores que no se esperaba su continuidad en sus respectivos equipos de Euroliga: “la gran mayoría de jóvenes tienen como destino la liga universitaria de Estados Unidos; la NBA está muchos escalones por encima a nivel económico y la Euroliga ha pasado de 18 a 20 equipos y tiene participantes con un poder económico mayúsculo“. Incluso considera que ligas como la de China (CBA) o Australia (NBL) solo hacen que crecer en paralelo a su potente economía.

“También ha provocado un aumento de la cotización de muchos de estos jugadores, siendo más difícil su contratación; además en España estamos limitados por el número de jugadores extranjeros“, enfatiza Juan Carlos Navarro, general manager de la sección de baloncesto del FC Barcelona.

📏El techo de la #LigaEndesa tiene nombre y apellido tras su regreso: Youssoupha Fall. Con sus 221 centímetros, el pívot senegalés es el jugador más alto de esta temporada.



Por la parte inferior, el límite vuelve a estar en el 1,78m de Brandon Taylor y Andrew Albicy.… pic.twitter.com/Buxr9TaxCJ — Liga Endesa (@ACBCOM) September 26, 2024

El Barça Basket en busca del último fichaje

El Barça Basket ha sufrido bajas sensibles este verano con las salidas de Jabari Parker, Justin Anderson, Chimezie Metu y Álex Abrines, además de jóvenes promesas como Dame Sarr, Grujicic o Raúl Villar. En el apartado de incorporaciones, el club ha sumado a Tornike Shengelia, Will Clyburn, Myles Cale, Juani Marcos y el regreso de Youssoupha Fall. Ahora, la planificación deportiva se centra en cerrar la última pieza para el puesto de ala-pívot, donde Miles Norris parte como principal candidato.