El mercado de la Primera FEB se mueve con un protagonista claro: el HLA Alicante. El equipo alicantino, tras una racha negativa de resultados, ha entrado de lleno en las operaciones para reforzar su plantilla, con salidas y fichajes interesantes que podrían cambiar el rumbo del curso en este segundo tramo de la competición. No obstante, otros clubes también se están reforzando para ser más competitivos.

HLA Alicante confirma el fichaje de Jordan Bone

El HLA Alicante ha cerrado la contratación de Jordan Bone como refuerzo para la dirección de juego del equipo. El base estadounidense destaca por su visión de juego y su talento ofensivo, tanto en el lanzamiento exterior como en el uno contra uno, cualidades que buscaba el club en la reestructuración de la plantilla de cara al segundo tramo de la temporada, en la que los alicantinos ocupan la séptima posición y buscan el ascenso a la ACB.

Formado en la Universidad de Tennessee, Jordan Bone fue seleccionado en la segunda ronda del Draft de la NBA de 2019 en el puesto 57 y ha jugado en franquicias como Detroit Pistons y Orlando Magic. Además, cuenta con experiencia en Europa, incluida su etapa en el Casademont Zaragoza durante la temporada 2021-2022, donde promedió 11 puntos, 2,3 rebotes y 2,1 asistencias por partido.

Sebastian Aris se marcha de HLA Alicante y ficha por Melilla

Aparte de cerrar fichajes, el HLA Alicante también ha gestionado salidas, como la de Sebastian Aris, que se ha incorporado al Melilla Ciudad del Deporte para lo que resta de la temporada. El base danés destaca por su capacidad para organizar el juego y su valentía en los momentos decisivos, promediando 5,8 puntos y 2,9 asistencias por partido en lo que va de curso.

Aris llega a Melilla con experiencia en el baloncesto español, habiendo destacado previamente en Leyma Coruña y contribuyendo de forma clave a la permanencia de HLA Alicante en Primera FEB bajo la dirección de Rubén Perelló. El club espera que su talento y conocimiento del juego refuercen la dirección del equipo durante el resto de la temporada.

Kevin “Bubu” Palo, a prueba en el Tizona Burgos

El Grupo Ureta Tizona Burgos ha incorporado a Yempabou Kevin “Bubu” Palo a sus entrenamientos de manera provisional. A sus 34 años, el base estadounidense cuenta con amplia experiencia en la NBA Development League y en competiciones europeas, incluyendo Dinamarca y Francia, y su permanencia en la primera plantilla dependerá de su rendimiento durante este periodo de prueba.