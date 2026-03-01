Zan Tabak, entrenador del equipo desde el pasado 26 de enero, aprieta por un refuerzo y el MoraBanc Andorra y su oficina parece que mueve ficha. En la entidad del Principat ya tendrían atado al combo exterior llamado a marcar diferencias en el tramo decisivo de la Liga Endesa. Según explica Chema de Lucas en su perfil de X, la operación está prácticamente cerrada a falta del anuncio oficial.

¿Quién es el elegido por MoraBanc Andorra?

El conjunto tricolor es antepenúltimo en la Liga Endesa con un balance de 5-15, aunque tiene a solo un triunfo al San Pablo Burgos, rival directo en la pelea por escapar del descenso. Con ese margen mínimo, el MoraBanc Andorra rastrea el mercado en busca de un golpe de efecto y el elegido es Sir’Jabari Rice, combo exterior capaz de alternar las posiciones de base y escolta.

Perfil más que interesante para el sistema de Zan Tabak. El exterior de Houston, formado en New Mexico State Aggies y Texas Longhorns, está firmando en la Basketball Champions League promedios de 18,6 puntos, 3,5 rebotes y 3,2 asistencias con el ERA Nymburk, consolidándose como uno de los focos ofensivos del conjunto checo.

Sir’Jabari Rice vive su primera aventura profesional lejos de Estados Unidos tras vivir experiencias en la NBA G League, donde pasó por Austin Spurs, Sioux Falls Skyforce y South Bay Lakers. El pasado curso también disputó encuentros con los Metros de Santiago en la República Dominicana, ampliando así su experiencia antes de dar el salto al baloncesto europeo.

Sir’Jabari Rice sobresale por su capacidad para generar puntos de múltiples maneras y por una explosividad que le convierte en amenaza constante en el uno contra uno. Además, puede asumir funciones de dirección, con un promedio cercano a las tres asistencias por encuentro, aportando equilibrio entre anotación y creación. El MoraBanc Andorra ve en el exterior estadounidense una oportunidad de mercado muy valiosa, consciente de que, a las puertas de marzo, las opciones de encontrar talento diferencial son cada vez más limitadas.

Falta anuncio ofical

El fichaje de Sir’Jabari Rice está completamente cerrado y solo falta el anuncio oficial del MoraBanc Andorra. En el Principat quieren acelerar los plazos para que el combo pueda estar disponible en el duelo clave ante el Casademont Zaragoza, el 7 de marzo en casa, con el objetivo de sumar la sexta victoria del curso.

Después llegarán compromisos exigentes frente a Bàsquet Girona, Surne Bilbao Basket y Saski Baskonia, un tramo decisivo para marcar el rumbo en la pelea por la permanencia.