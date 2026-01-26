Hace apenas unas horas avanzábamos en SoloBasket que la salida de Joan Plaza del banquillo del MoraBanc Andorra era ya cuestión de tiempo. El principal escollo pendiente es ahora el acuerdo económico para la rescisión del contrato del técnico catalán, aunque en las oficinas del club del Principat llevan semanas trabajando en su sustituto. Todo apunta a que, una vez consumada la marcha de Plaza, el elegido será un entrenador con amplia experiencia en varios clubes del baloncesto español.

Zan Tabak es el elegido por MoraBanc Andorra

En las últimas semanas se ha especulado con varios nombres, especialmente teniendo en cuenta el importante compromiso ante Gran Canaria de Liga Endesa, clave para intentar frenar la mala dinámica de resultados. A día de hoy, el candidato mejor posicionado, según coinciden varios medios —algunos de ellos procedentes de Polonia— y La Central ACB, es Zan Tabak. El actual entrenador del Trefl Sopot polaco, cuenta con un amplio bagaje en el baloncesto europeo, tanto por su trayectoria como jugador como por su experiencia posterior en los banquillos.

En caso de que no se alcance un acuerdo con el técnico balcánico, el plan alternativo pasaría por una solución interina, con Paco Vázquez y Jandro González al frente del equipo hasta la llegada del nuevo entrenador. La urgencia viene marcada por los resultados: tras la derrota por 91-84 ante Manresa, el conjunto del Principat encadena ya siete derrotas consecutivas y no conoce la victoria desde el pasado 13 de diciembre, cuando se impuso a Coviran Granada.

¿Quién es Zan Tabak?

Zan Tabak dirige desde 2022 al Trefl Sopot de la liga de Polonia, aunque todas las partes implicadas verían con buenos ojos que el técnico nacido en Split se convierta en el nuevo entrenador del MoraBanc Andorra. Su currículum, además, habla por sí solo: como jugador pasó por varias franquicias NBA —Rockets, Raptors, Celtics o Pacers— y también dejó su huella en la ACB, donde defendió los colores de clubes como Joventut de Badalona y Real Madrid.

Fue en 2011 cuando dio el salto a los banquillos, iniciando su carrera como primer entrenador al frente del CB Girona. Desde entonces ha dirigido a equipos como Baskonia, Fuenlabrada, Betis, San Pablo Burgos o Maccabi Tel Aviv. Tabak aterrizaría en Andorra con un objetivo muy claro: asegurar la permanencia, en un contexto delicado para el conjunto tricolor, que presenta un balance de 4-13 y apenas cuenta con una victoria más que Burgos en la clasificación.