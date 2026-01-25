El mercado de Primera FEB, como sucede con el de ACB, se mueve rápidamente en las últimas semanas con movimientos a destacar. Tizona Burgos, que se encuentra inmerso en una dinámica negativa de resultados y con dudas en su entrenador, ha firmado un jugador que siempre ha sido considerado una eterna promesa, pero que nunca ha tenido la continuidad necesaria para demostrarlo en la pista.

Tizona Burgos confirma el fichaje de Alberto Cabrera

El Grupo Tizona Burgos ha cerrado la incorporación de Alberto Cabrera, teerna promesa formada en la cantera de La Laguna Tenerife. El base tinerfeño, que ha firmado un contrato de dos temporadas hasta junio de 2028, aterriza en tierras burgalesas como una clara apuesta del club por un jugador con experiencia en categorías FEB y en la élite.

Alberto Cabrera, que ya sabe lo que es competir en la ACB y en la Basketball Champions League, afronta este nuevo reto como un proyecto a medio y largo plazo, con el objetivo de lograr la permanencia esta temporada en Primera FEB y pelear por el ascenso en los próximos cursos. Su llegada también reforzará la dirección de juego del Tizona Burgos, que se ha visto debilitada en las últimas jornadas, en las que el equipo acumula cinco derrotas consecutivas.

La lesión de Alberto Cabrera antes de llegar a Tizona Burgos

El único inconveniente del fichaje del Tizona Burgos es que Alberto Cabrera se encuentra en la recta final de la recuperación de la lesión que le apartó de las pistas la pasada temporada, aunque ya trabaja de manera progresiva para regresar y estar disponible. Según ha informado el club, el base canario avanza según lo previsto bajo la supervisión de los servicios médicos, con el objetivo de volver a competir antes del final de temporada.

Formado en la cantera de La Laguna Tenerife, Alberto Cabrera destacó desde joven por su lectura de juego, llegando a debutar en la ACB y en la Basketball Champions League. A lo largo de su carrera ha acumulado experiencia en distintas categorías, con actuaciones destacadas en Liga EBA y LEB Plata, donde fue uno de los bases más valorados, además de firmar la pasada campaña 5,1 puntos, 2,7 rebotes y 3,1 asistencias por partido entre Primera FEB y la Copa España con el CB Cartagena.

Plantilla Tizona Burgos 2025-26

Bases: Ayoze Alonso, Andy Huelves, Felix Terins, Alberto Cabrera

Escoltas: Marquis Jackson, Gerard Jofresa

Aleros: Alberto Alonso, Rodrigo Seoane

Ala-pívots: Gabriel Gil, Arnau Parrado

Pívots: Javonte Brown-Ferguson, Ramón Vila, Jan Zidek