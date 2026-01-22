El mercado de Euroliga genera constantemente rumores entre clubes y jugadores. El Barça Basket se ha convertido en uno de los protagonistas de las últimas semanas, con varias situaciones que deberán resolverse en los próximos días. Xavi Pascual, en la previa del próximo encuentro del equipo, se ha referido a la actualidad del cuadro azulgrana.

Barça Basket y un mercado de fichajes complicado

Xavi Pascual ha reconocido en la previa del próximo partido de Euroliga ante ASVEL Villeurbanne que el mercado de fichajes invernal no ofrece muchas opciones para reforzar al Barça Basket y que la plantilla actual debe mantenerse sana para rendir al máximo: “No hay nada y no se prevé ningún tipo de incorporación”.

Sin embargo, el técnico azulgrana ha señalado que existe una circunstancia que podría cambiar la situación del club en el mercado de fichajes: la aparición de una lesión que obligue a buscar un sustituto. Así lo explicó Pascual ante los medios: “Si hay una lesión importante, habrá que mirar las posibilidades, pero tampoco el mercado ofrece gran cosa, porque no lo hay”.

Xavi Pascual sobre las bajas y el rival en Euroliga

Will Clyburn continúa su proceso de recuperación en el Barça Basket y todavía no está disponible para el equipo, aunque el club espera que pueda reincorporarse pronto a los entrenamientos. El propio Xavi Pascual explicó la situación del jugador y señaló un posible plazo para su vuelta: “Hay que ir día a día y esperemos que la semana que viene ya pueda estar con nosotros”.

Sobre el rival, el entrenador azulgrana advirtió que el ASVEL es un equipo muy físico y dinámico, con jugadores destacados como Heurtel y Watson, y que será fundamental controlar el rebote para imponerse. Según Pascual, la clasificación del Asvel puede ser engañosa, pero será un partido exigente en el que su equipo deberá mantenerse sólido en el juego interior.

Rumores que suenan para el Barça Basket

A pesar de las palabras de Xavi Pascual, las informaciones apuntan a que el Barça Basket sigue atento al mercado de Euroliga y uno de los nombres que más ha sonado es Timothée Luwawu-Cabarrot, alero de Baskonia que promedia 19,4 puntos y 3,4 rebotes en Euroliga. Su capacidad anotadora y experiencia lo convierten en un objetivo atractivo para la entidad, aunque el derecho de tanteo de Baskonia y la posible salida a la NBA complican su llegada.



