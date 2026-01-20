Todo está listo en el Palau Blaugrana para el duelo entre Barça Basket y Dubai Basketball, correspondiente a la jornada 23 de la Euroliga. Será el segundo enfrentamiento entre ambos en la máxima competición continental, después de la victoria de Dubai sobre los azulgranas hace unos meses. Un partido marcado por el gran desafío de Xavi Pascual: recuperar la mejor versión de su referente exterior.

¿Qué le sucede a Kevin Punter?

Kevin Punter se quedó en solo tres puntos ante el Real Madrid y fue incapaz de anotar frente a San Pablo Burgos. En ese doble compromiso, el escolta estadounidense firmó un preocupante 0 de 9 en triples, una sequía que obliga a Xavi Pascual a buscar soluciones para recuperar una mayor aportación e impacto de Punter en el juego del Barça Basket. El reto pasa, además, por ayudar al veterano jugador a dejar atrás la ansiedad acumulada en los últimos días.

Kevin Punter.



Elegido MVP del mes de diciembre en la Euroliga, el escolta ha visto cómo las defensas rivales de las últimas jornadas han logrado frenar su impacto en el juego. Ante Real Madrid y San Pablo Burgos, sus valoraciones fueron negativas y su +/- se quedó en cero, reflejo de un momento complicado. Frente a Dubai Basketball, en lo que supondrá la primera visita al Palau Blaugrana del conjunto de los Emiratos Árabes Unidos, Golemac preparará alternativas defensivas para seguir minimizando su rendimiento, con un papel clave de jugadores como Dzanan Musa o Justin Anderson.

Baja Punter, sube Nico Laprovittola

La dinámica en el puesto de escolta del Barça Basket es completamente opuesta. Mientras Kevin Punter atraviesa unos días de bajo rendimiento, Nico Laprovittola ha recuperado su mejor versión. El argentino sumó 12 puntos ante el Real Madrid y brilló frente a San Pablo Burgos en Liga Endesa con 23 puntos, un excelente 5 de 9 en triples y 17 de valoración. La gran incógnita de cara al duelo de Euroliga será comprobar si Xavi Pascual opta por hacer coincidir a ambos en pista y logra definir el rol ideal tanto del estadounidense como del argentino en un partido clave para mantenerse en puestos de playoffs.