El Barça Basket viene atravesando un bache de juego, aunque solventando los partidos que viene teniendo por delante. Frente a San Pablo Burgos en ACB y contra Dubai BC en Euroliga sufrieron, pero se llevaron el partido. De nuevo, la competición europea les pondrá a prueba, el propio Xavi Pascual sabe de la dificultad.

El perfil de equipo que más daño hace al Barça Basket en Euroliga

La Euroliga siempre es una competición que exige el máximo a nivel físico. Sin embargo, en las últimas semanas se ha visto a un Barça Basket especialmente cansado. Los azulgranas vienen de ganar a duras penas a San Pablo Burgos y Dubai BC. En el último encuentro, varios jugadores expresaron el bajón físico que dieron en el último cuarto del encuentro de Euroliga. Por ello, ASVEL Villeurbanne puede poner las cosas especialmente difíciles.

🗣 𝐗𝐚𝐯𝐢 𝐏𝐚𝐬𝐜𝐮𝐚𝐥: "L'ASVEL és un equip molt físic, dinàmic i atlètic. La classificació enganya i ho estan fent força bé. Serà un partit díficil, gran d'Eurolliga i allà. Haurem de jugar bé". pic.twitter.com/E9yUR0PFO2 — Barça Basket (@FCBbasket) January 22, 2026

ASVEL Villeurbanne es un equipo que dentro del contexto Euroliga va ciertamente justo de talento. Más, tras el adiós de Nando de Colo. En este sentido, muchos podrían pensar que es un mero trámite para el Barça Basket. Sin embargo, el físico que ostenta en el roster les hace un conjunto muy incómodo. Si bien es cierto que hay equipos que los sacan del mapa, a otros se les hace cuesta arriba. El conjunto de Xavi Pascual suele ser de los que sufren, como bien expresó el propio técnico: “Son los equipos que nos están dando muchos problemas”.

Una trayectoria de enfrentamientos Euroliga que hacen de ASVEL la bestia negra

La dificultad para el Barça Basket en Euroliga contra ASVEL Villeurbanne no viene de esta temporada. El conjunto de Lyon habitúa a estar en la zona baja de la tabla. Sin embargo, para el bajo número de victorias que consiguen al año, el FC Barcelona no tiene un balance precisamente inmaculado contra ellos. En los últimos 10 encuentros, 6 victorias y 4 derrotas, casi un 50%, para un equipo que ha tenido varios cursos con menos de 10 victorias en toda una temporada. Xavi Pascual no quiere exceso de confianza.

Los últimos encuentros entre FC Barcelona y ASVEL Villeurbanne