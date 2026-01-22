En una reciente entrevista concedida a Solobasket, Jordi Martí subrayó que cualquier club debe mantenerse siempre atento al mercado, sin perder de vista la planificación de la temporada baja. Esa es precisamente la situación en la que se encuentran muchos equipos de Euroliga, que ya han comenzado a señalar en rojo sus principales objetivos de cara al próximo mercado estival. En ese contexto, el Barça Basket empieza a mover ficha, estudiando distintas opciones que encajan con la hoja de ruta del club y con un perfil de jugador muy definido, en línea con las preferencias de Xavi Pascual.

¿El Barça Basket atacará el fichaje de Timothé Luwawu-Cabarrot?

Andreas Obst pondrá fin a su etapa en el FC Bayern y apunta a convertirse en uno de los escoltas más codiciados del próximo mercado. En paralelo, el Real Madrid trabaja en una renovación estratégica de Trey Lyles, con la intención de asegurarlo por varias temporadas. Mientras tanto, el Barça Basket se prepara para un verano de movimientos, obligado a abordar tanto renovaciones clave como nuevas incorporaciones. En este contexto, uno de los nombres que ha comenzado a ganar fuerza en este final de enero es el de Timothée Luwawu-Cabarrot, alero de Baskonia y una de las grandes referencias de la Liga Endesa.

Natural de Cannes, número 24 del Draft NBA de 2016, Timothée Luwawu-Cabarrot llegó a Baskonia el pasado 12 de junio de 2024 procedente de ASVEL y su impacto ha sido inmediato. El alero francés promedia 19,8 puntos y 3,4 rebotes en el conjunto de Zurbano, cifras que se mantienen en Euroliga, donde firma 19,4 puntos —tercer máximo anotador de la competición— y 3,4 rebotes en 22 partidos disputados. Con contrato firmado por dos temporadas, su rendimiento no ha pasado desapercibido y los grandes gigantes del baloncesto europeo ya lo han marcado como uno de los grandes objetivos del próximo mercado, con el fichaje de TLC en el punto de mira.

Todo apunta a que Timothée Luwawu-Cabarrot contará con numerosos pretendientes durante la próxima temporada baja y es muy probable que Baskonia decida incluirlo en el derecho de tanteo. Una circunstancia que obligaría al Barça Basket a afrontar el pago de un traspaso, un escenario que no se daría en el caso de otros clubes de Euroliga. Por rendimiento, números e impacto potencial dentro del sistema de Xavi Pascual, el alero francés encajaría a la perfección, aunque a día de hoy parece complicado que pueda convertirse en el principal objetivo del Barça para reforzar la posición de tres.

La NBA en el punto de mira es otra opción

Luwawu-Cabarrot dio el salto a la NBA procedente del KK Mega, seleccionado en primera ronda del Draft, y disputó 69 partidos en su temporada de rookie con los Philadelphia 76ers, en pleno proceso de construcción de un ambicioso proyecto liderado por Joel Embiid. El internacional francés acumuló un total de 328 partidos de temporada regular y 15 encuentros de Playoffs en la NBA, antes de emprender su regreso al baloncesto europeo en 2022.

Una posible vuelta a la NBA, siguiendo un camino similar al de su compatriota Guerschon Yabusele o, más recientemente, al de Nigel Hayes-Davis, se presenta como otra alternativa en el horizonte del jugador de Baskonia. No obstante, consolidarse como pieza principal en Euroliga también podría traducirse en un contrato de gran calibre para los próximos años, con varios de los principales clubes del continente dispuestos a entrar en la puja por su fichaje.