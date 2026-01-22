Equipo promedio por excelencia desde hace años, los Bulls se encuentran esta temporada en una situación interesante: gran parte de su plantilla acaba contrato. Nombres como Ayo Dosunmu, Zach Collins, Kevin Huerter, Coby White o Nikola Vucevic están en esa situación. Jugadores importantes, por lo tanto, y una decisión delicada por delante.

Decisiones clave ante el riesgo de perder activos

¿Dejarlos marchar al final del curso, renovarlos o traspasarlos para no perderlos sin compensación este verano? Estas son las preguntas que se hacen los dirigentes y, a juzgar por los hechos, la idea de concretar traspasos es más real que nunca.

El vicepresidente Arturas Karnisovas estaría además menos exigente —y por tanto más “realista”— con respecto a sus jugadores que la temporada pasada, según indicó recientemente el Chicago Sun-Times. Lógicamente, con tantos elementos que podrían salir como agentes libres, el directivo debe mostrarse más flexible con sus homólogos si quiere cerrar algún traspaso.

Conversaciones con los Pelicans y los Wolves

Según la misma fuente, los Bulls habrían mantenido conversaciones con los Pelicans en torno a Zion Williamson y Yves Missi. El primero forma parte de los jugadores intocables en Nueva Orleans, por lo que no habría margen de maniobra, y las discusiones se centrarían principalmente en el segundo.

Además, los Wolves se habrían acercado a la franquicia de Chicago para hablar de la situación de Coby White, cuyo interés ya era conocido, pero también de Ayo Dosunmu y de Tre Jones, quien tiene contrato al menos hasta 2027.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.