Equipo promedio por excelencia desde hace años, los Bulls se encuentran esta temporada en una situación interesante: gran parte de su plantilla acaba contrato. Nombres como Ayo Dosunmu, Zach Collins, Kevin Huerter, Coby White o Nikola Vucevic están en esa situación. Jugadores importantes, por lo tanto, y una decisión delicada por delante.

Chicago Bulls guard Ayo Dosunmu's career high came against the Houston Rockets:



39 MIN

35 PTS

2 REB

2 AST

3 STL

13-18 FG

5-6 3PT

4-4 FT



Is Ayo one of the best players on the trade block this year?? 🤔🤔 pic.twitter.com/OELKnzD0ow — Career High Performances 🔥 (@careerhightapes) January 20, 2026

Decisiones clave ante el riesgo de perder activos

¿Dejarlos marchar al final del curso, renovarlos o traspasarlos para no perderlos sin compensación este verano? Estas son las preguntas que se hacen los dirigentes y, a juzgar por los hechos, la idea de concretar traspasos es más real que nunca.

El vicepresidente Arturas Karnisovas estaría además menos exigente —y por tanto más “realista”— con respecto a sus jugadores que la temporada pasada, según indicó recientemente el Chicago Sun-Times. Lógicamente, con tantos elementos que podrían salir como agentes libres, el directivo debe mostrarse más flexible con sus homólogos si quiere cerrar algún traspaso.

Conversaciones con los Pelicans y los Wolves

Según la misma fuente, los Bulls habrían mantenido conversaciones con los Pelicans en torno a Zion Williamson y Yves Missi. El primero forma parte de los jugadores intocables en Nueva Orleans, por lo que no habría margen de maniobra, y las discusiones se centrarían principalmente en el segundo.

The Timberwolves are showing interest in Coby White, Ayo Dosunmu, and Tre Jones, per @JCowleyHoops



“Another trade partner for the Bulls to keep an eye on is the Timberwolves. They have star guard Anthony Edwards and his supporting cast of center Rudy Gobert and forwards Julius… pic.twitter.com/tCjTIGwLpS — NBACentral (@TheDunkCentral) January 21, 2026

Además, los Wolves se habrían acercado a la franquicia de Chicago para hablar de la situación de Coby White, cuyo interés ya era conocido, pero también de Ayo Dosunmu y de Tre Jones, quien tiene contrato al menos hasta 2027.

