El mercado de invierno vuelve a dejar movimientos destacados en el baloncesto europeo, y uno de ellos afecta directamente a la Liga Endesa. Un jugador exterior con experiencia internacional ha cerrado su etapa en Gran Canaria para afrontar un nuevo reto en la máxima competición intercontinental, una decisión que responde tanto a cambios deportivos como a la necesidad de buscar un rol más protagonista en el tramo decisivo de la temporada.

Braian Angola deja la ACB con el Gran Canaria

Braian Angola ha puesto fin a su etapa en el Gran Canaria tras alcanzarse un acuerdo de rescisión entre ambas partes. El escolta colombiano, que llegó el pasado verano procedente del Turk Telekom para vivir su primera experiencia en la ACB, ha participado esta temporada en 15 encuentros de la Liga Endesa y en 6 partidos de la Basketball Champions League, con promedios de 13,2 puntos, 3,3 rebotes y 3,3 asistencias por partido.

La salida de Angola se produce en un contexto de cambios en la plantilla dirigida por Jaka Lakovic y coincide con la incorporación del canadiense Kassius Robertson, cuyo fichaje aceleró los acontecimientos. Además, el Gran Canaria confía en mejorar sus resultados en esta segunda parte de la temporada tras un inicio con dudas y lejos de los objetivos marcados.

Braian Angola jugará en la Euroliga con el Paris Basketball

Tal y como ha confirmado BasketNews, Braian Angola continuará su carrera en el Paris Basketball de la Euroliga con un contrato hasta el final de la presente temporada. El escolta colombiano afronta así un nuevo desafío en el baloncesto francés tras cerrar su salida del Gran Canaria, con la intención de ganar minutos y protagonismo en un equipo que compite al máximo nivel europeo.

El conjunto parisino incorpora a Angola con el objetivo de reforzar su perímetro en un tramo clave del curso, aportando capacidad anotadora. El acuerdo alcanzado es por lo que resta de campaña, una oportunidad para que el jugador se consolide en Francia y ayude al Paris Basketball a mejorar su situación en la clasificación, donde actualmente se encuentra decimoséptimo con un balance negativo de 7-15.