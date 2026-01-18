Acción-reacción. El Gran Canaria encadena dos derrotas consecutivas y se queda con un balance de 6-9 en Liga Endesa tras caer de forma estrepitosa en casa ante el Hiopos Lleida (50-68), firmando una actuación para olvidar: solo 4 puntos en el primer cuarto y 9 en el tercero. Un batacazo que debería traer consecuencias inmediatas, ya que en los próximos días se espera el anuncio oficial de la llegada del escolta deseado por Jaka Lakovic, según informa Chema de Lucas en su perfil de X.

Dreamland Gran Canaria tiene a punto a Kassius Robertson

Era uno de los nombres que estaban sobre la mesa en las oficinas de MoraBanc Andorra —como recambio de Castañeda— y también de Casademont Zaragoza, pero Kassius Robertson apunta a convertirse en el nuevo fichaje del Dreamland Gran Canaria, llamado a ser uno de los grandes revulsivos del equipo en la segunda parte de la temporada gracias a su capacidad anotadora, su tiro exterior y su amplia experiencia.

El escolta canadiense con pasaporte jamaicano conoce a la perfección la ACB tras sus etapas en Obradoiro, Valencia Basket y Joventut Badalona, y llegará a la isla después de promediar 8,3 puntos, 2,7 rebotes y 2,7 asistencias en la VTB League de Rusia con el Lokomotiv Kuban.

El fichaje de Kassius Robertson, formado en su día entre Canisius y Missouri en la NCAA, está prácticamente cerrado y se espera que se haga oficial antes del partido de BCL del próximo martes ante el Pallacanestro Trieste en el Arena. La llegada del escolta de Ontario no implicará ninguna salida en el roster que dirige Jaka Lakovic, ya que se trata de un objetivo prioritario del técnico esloveno desde hace días.

148 partidos en Liga Endesa

Kassius Robertson es un auténtico trotamundos del baloncesto, con etapas en Alemania, Italia, Canadá o Rusia, pero también con un sólido bagaje en la Liga Endesa, donde acumula cerca de 150 partidos. Brilló durante varias temporadas en el Obradoiro, siempre por encima de los 14 puntos de media, y añadió experiencia en Valencia Basket antes de firmar una notable 2024-25 con el Joventut Badalona, en la que promedió 14,6 puntos y 2,7 asistencias.

Con su incorporación, el Dreamland Gran Canaria gana pólvora en el backcourt, sumando a Robertson a un perímetro que ya cuenta con Isaiah Wong, Braian Angola, Ziga Samar, Andrew Albicy y el regreso de Carlos Alocén tras un año apartado de las pistas por la grave lesión de rodilla.