Porfi Fisac ha revivido a un San Pablo Burgos que cree en la permanencia en ACB y para ello ha querido traer un fichaje que contagie a la afición. El técnico es consicente de que el vestuario necesita una activación para seguir en una buena dinámica de resultados y el refuerzo que han confirmado del mercado puede ser esa pieza que le falta al puzzle para conseguir el objetivo.

San Pablo Burgos confirma el regreso de Augusto Lima

Augusto Lima volverá a jugar con el San Pablo Burgos en una segunda etapa, cinco años y medio después de su salida. El pívot brasileño regresa al conjunto burgalés debido a la falta de efectivos, una situación agravada por la baja de Dani Díez y la salida de Silvio De Sousa. En ese contexto, el club apuesta por una solución conocida y fiable, que conoce la entidad y el vestuario, con la intención de que tenga un rendimiento inmediato.

En su carrera, Augusto Lima ha pasado por clubes de la ACB como Unicaja, CB Granada, Real Madrid, UCAM Murcia, Leyma Coruña y el propio San Pablo Burgos, además de clubes extranjeros como Zalgiris Kaunas, Besiktas, Cedevita Zagreb y Xinjiang Flying Tigers. En su última temporada promedió en la Liga Endesa un total de 5 puntos, 4,4 rebotes y 1,4 asistencias por partido.

Porfi Fisac y el regreso estratégico de Augusto Lima a San Pablo Burgos

El regreso de Augusto Lima responde a un movimiento estratégico de Porfi Fisac, que busca algo más que refuerzos en la pista. El pívot brasileño aporta experiencia y conocimiento del juego, pero también liderazgo dentro de un vestuario que busca la permanencia en la ACB. Conoce el club, el entorno y la exigencia del Coliseum, factores clave para un equipo que necesita estabilidad y carácter en un momento delicado de la temporada.

Además, es un fichaje con un fuerte impacto emocional, capaz de reactivar a la afición y generar un clima de unión alrededor del equipo, puesto que en su primera etapa creó un vínculo especial con los seguidores. El San Pablo Burgos es penúltimo, con un balance de 3-12, y se encuentra a una sola victoria de la salvación, por lo que la vuelta de Lima pretende poner en ebullición al Coliseum y convertir ese empuje colectivo en un aliado decisivo para lograr la permanencia.

Plantilla San Pablo Burgos 25-26

Bases: Jón Axel Guðmundsson, Raul Neto.

Escoltas: Gonzalo Corbalán, Jhivvan Jackson.

Aleros: Juan Rubio, Pablo Almazán, Leo Meindl.

Ala-pívots: Jermaine Samuels Jr., Dani Díez.

Pívots: Yannick Nzosa, Ethan Happ, Luke Fischer y Augusto Lima.