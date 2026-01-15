Ya hace una semana que Trae Young pasó de los Hawks a los Wizards y, por ahora, todavía no ha disputado su primer partido con sus nuevos colores. Ausente desde finales de diciembre, debido a sus dolores en la rodilla y el muslo, no será apurado por Washington y ESPN anuncia, por cierto, que el base All-Star permanecerá en la enfermería hasta el All-Star Break.

Trae Young ausente hasta el All-Star Break

En el mejor de los casos, Trae Young podrá volver a jugar a partir del 19 de febrero, solo que su regreso dependerá de la curación de su pierna derecha. Especialmente porque los Wizards, penúltimos de la Conferencia Este, ya no tienen nada que esperar de la temporada en curso, salvo una selección de Draft bien posicionada en junio próximo…

Sin embargo, el GM de Washington, Will Dawkins, aseguraba querer observar lo más rápido posible a su nuevo fichaje.

“Esperamos verlo rápidamente en la cancha, para que pueda tomar una decisión concerniente a su ‘player option’ con vistas al próximo verano. En cuanto a saber cuándo sucederá… No tengo ni idea, pero no precipitaremos nada. Queremos que esté al 100% antes de hacerlo volver”, aseguraba el dirigente de la capital federal.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.