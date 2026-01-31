La actualidad en los últimos días para Casademont Zaragoza viene cargada de noticias. El partido contra el Real Madrid no será un duelo sencillo, más con el momento que viven los blancos. Sin embargo, las últimas actualizaciones del equipo maño de la ACB pasan más por el mercado de fichajes que por el siguiente encuentro de Liga Endesa.

Cambios sustanciales en el juego interior de Casademont Zaragoza

La temporada de Casademont Zaragoza comenzó con bastantes expectativas, sobre todo dados los refuerzos del mercado de fichajes estival. Sin embargo, el desempeño viene estando por debajo de lo esperado. Ya ha habido incorporaciones, pero por contra, dos de sus flamantes llegadas en verano, Joel Soriano y Sadiq Emir Kabaca, están en el candelero en este momento de la temporada en Liga Endesa ACB.

Joel Soriano y Sadik Emir Kabaca finalizan su etapa en Casademont Zaragoza



— Casademont Zaragoza (@casademontBZ) January 31, 2026

Una de las informaciones del día en materia de mercado de fichajes de Liga Endesa ACB involucra a Joel Soriano y Sadiq Emir Kabaca. Ambos jugadores abandonarán la disciplina de Casademont Zaragoza con efecto inmediato. El club ha hecho oficial la decisión. En el caso del dominicano, a priori, regresaría a Valencia Basket, que lo tenía en calidad de cedido en el cuadro maño. No obstante, su camino será otro.

Joel Soriano ya tiene destino en el mercado de fichajes y no es Valencia Basket

La cesión de Joel Soriano a Casademont Zaragoza no se saldará con un regreso a Valencia Basket. El dominicano pondrá rumbo a Ratiopharm Ulm. El conjunto alemán es especialista en desarrollo de jugadores con proyección. Si bien el integrante taronja ya tiene 26 años, su techo, por tiempo de formación en Europa, parece aún lejano.

𝗔𝘂𝘀 𝗱𝗲𝗿 𝘀𝗽𝗮𝗻𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲𝗻 𝗔𝗖𝗕 𝘇𝘂 𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗽𝗵𝗮𝗿𝗺 𝘂𝗹𝗺



Der 2,11 m große Center Joel Soriano wird Uuulmer. Der 26-jährige Dominikaner wechselt aus Saragossa an die Donau und hat einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben.
— ratiopharm ulm (@ratiopharmulm) January 31, 2026

Los movimientos de Casademont Zaragoza dejan un juego interior, al menos de momento, con ciertas carencias en movilidad y lateralidad. Tanto Dubljevic como Koumadje tienen capacidad para aportar en muchas situaciones. Sin embargo, sí que es cierto que son perfiles que en según que acciones del juego, sobre todo en una época en la que el small-ball es la moneda corriente en Liga Endesa ACB, pueden sufrir.