Las expectativas con Casademont Zaragoza eran muy altas. Sin embargo, el curso ha empezado errático y los maños parecen necesitar un giro de guion si no quieren tener problemas para no descender. En 16ª posición en ACB, a una victoria de los puestos señalados en rojo, han decidido acudir al mercado de fichajes.

Casademont Zaragoza se lleva al techo de la ACB en el mercado de fichajes

El cuadro liderado por Jesús Ramírez parece necesitar frescura en su pintura. Boja Dubljevic, Joel Soriano y Youssouf Traoré no están acabando de cumplir, sobre todo este último. Por ello, en una situación peliaguda en ACB, se han lanzado a por un pívot en el mercado de fichajes. En este sentido, no lo han hecho a por un perfil cualquiera, sino a por todo un coloso de Europa, un 2.24m, Christ Koumadje.

𝐊𝐡𝐚𝐥𝐢𝐟𝐚 𝐊𝐨𝐮𝐦𝐚𝐝𝐣𝐞, 𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐂𝐁 𝐣𝐮𝐠𝐚𝐫á 𝐞𝐧 𝐂𝐚𝐬𝐚𝐝𝐞𝐦𝐨𝐧𝐭 https://t.co/LyfJc5j6XB pic.twitter.com/FQSx3AD6E2 — Casademont Zaragoza (@casademontBZ) November 28, 2025

Pocos podrían esperar cuando se le vio en ACB con la camiseta de Estudiantes que Christ Koumadje iba a acabar rindiendo en Euroliga. Sin embargo, en las filas de ALBA Berlín, sin tampoco una brillantez excelsa, demostró poder jugar minutos en la máxima competición europea. Tras su aventura germana fichó por la liga de China. Hasta este momento, en el que se sumará a las filas de Casademont Zaragoza.

¿Cómo juega Christ Koumadje?

Para quien no haya visto jugar a Christ Koumadje, seguramente quedará impactada la primera vez que le vea en pista con la camiseta de Casademont Zaragoza. Para ubicar su tamaño, 2.24m, son 4 centímetros más que Edy Tavares. Este jugador, evidentemente, destaca por su intimidación bajo aro y por la capacidad de anotar cerca de canasta. No es un gran pasador, ni tiene grandes pies, pero sí que tiene una agilidad aceptable para su talla.

El flamante fichaje del mercado de fichajes de Casademont Zaragoza es un grande al uso. Su destreza podría estar a caballo entre Edy Tavares y Youssoupha Fall. Christ Koumadje es algo más fuerte y compacto que el francés, de cara a aguantar contacto en la parte inferior del cuerpo, sin llegar a la entereza del caboverdiano. Sus capacidades técnicas no son excelentes, pero con un buen generador de juego como Bell-Haynes puede cuajar una dupla temible.