Aunque el mundo del baloncesto europeo está centrado en el Eurobasket 2025, con estrellas liderando sus selecciones y varios países con posibilidades de alzarse con el título internacional, el mercado Euroliga todavía no ha dicho la última palabra y algunos clubes siguen buscando fichajes y confirmando salidas.

Christ Koumadje hará la pretemporada con el Olympiacos de Euroliga

El Olympiacos ha movido ficha para reforzar su juego interior en plena pretemporada y ha incorporado a Christ Koumadje, pívot físico de 2,21 metros que se sumará de inmediato a los entrenamientos bajo las órdenes de Bartzokas. La ausencia por lesión de Moustapha Fall y los compromisos internacionales de Nikola Milutinov y Kostas Antetokounmpo han obligado al club griego a buscar una solución temporal en el mercado.

Koumadje regresa así a la Euroliga tras su etapa en el ALBA Berlín y su reciente paso por la liga china. Con tres temporadas de experiencia en la máxima competición continental, el interior africano puede aportar dominio y contundencia en la pintura al conjunto griego, algo que se ha visto debilitado en los perfiles de la plantilla.

Isiaha Mike cerca de ser nuevo fichaje del Bayern Múnich

El alero Isiaha Mike está cerca de cerrar su incorporación al Bayern Múnich tras su reciente salida del Partizan de Belgrado, según ha informado BasketNews. El jugador canadiense de 28 años, que sonó para Valencia Basket, se incorporará a la plantilla alemana para la próxima temporada, aportando experiencia en la Euroliga y reforzando el juego exterior del equipo bávaro.

Isiaha Mike promedió la temporada pasada 3,9 puntos y 2,4 rebotes en 23 partidos con el Partizan de Belgrado. Antes de su etapa en Serbia con el cuadro de Obradovic, el alero brilló en JL Bourg, donde fue incluido en el primer equipo de la Eurocup y lideró al club francés, con promedios de 12,8 puntos y 4,2 rebotes por encuentro.

Fenerbahce y Dyshawn Pierre separan sus caminos en Euroliga

Dyshawn Pierre pone fin a su etapa de cinco años en el Fenerbahce y continuará su carrera en el UNICS Kazan de la VTB United League. Durante la temporada pasada, el ala-pívot de 31 años aportó 3,3 puntos, 2,0 rebotes y 4,8 de valoración en 25 partidos, contribuyendo al título de Euroliga logrado por el equipo de Jasikevicius.