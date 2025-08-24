El AfroBasket 2025 está llegando a su fin y Angola y Mali se verán las caras en la final de este domingo para conocer al nuevo campeón del continente africano. El campeonato ha dejado actuaciones destacadas y jugadores a seguir, como el caso de un agente libre de la ACB que no tiene equipo y sigue buscando un nuevo proyecto que le ilusione de cara al próximo curso.

Ibou Badji, eliminado con Senegal pero con notables números

Senegal se despidió del AfroBasket 2025 tras caer ante Mali en una eliminatoria sin precedentes que deja fuera a una de las selecciones más potentes del continente y mete a la selección maliense en una final por primera vez en toda la historia del torneo. Pese al revés del combinado senegalés, el pívot Ibou Badji firmó un papel destacado, consolidándose como uno de los jugadores más determinantes en defensa del torneo.

El interior, que aún no ha definido su futuro en clubes para la próxima temporada, cerró la competición con promedios de 6,8 puntos, 7,8 rebotes, 1,2 asistencias y 4,8 tapones por encuentro, cifras que reflejan su impacto en ambas zonas. Su 15,4 de valoración y su dominio intimidador en la pintura lo han convertido en una de las referencias individuales de la selección de Senegal.

El futuro de Ibou Badji en ACB

El interior senegalés sigue pendiente del mercado en busca de un proyecto que le atraiga y donde se sienta importante. Tras su salida de La Laguna Tenerife, Badji insinuó que el Barça Basket estaba interesado en su regreso, pero desde la sección de baloncesto culé fueron tajantes: no contemplan su fichaje.

El jugador, que pasó por las categorías formativas azulgranas entre 2018 y 2021, buscaba relanzar su carrera tras su paso por la NBA y la G League, pero el supuesto interés del Barça Basket fue desmentido por la directiva. Con ello, el pívot africano deberá seguir explorando opciones en el mercado y su actuación en el Afrobasket con Senegal le puede ayudar a encontrar nuevo hogar próximamente.

El encaje de Ibou Badji en la ACB

Ibou Badji acumula experiencia en ACB tras su paso por clubes como Barça Basket, Hiopos Lleida y La Laguna Tenerife. En estos equipos, el interior africano ha demostrado que puede aportar capacidad defensiva, intimidación y físico en la pintura con buenos porcentajes en el apartado reboteador.

En cuanto al encaje en ACB, Badji podría ser un útil recurso de rotación en clubes de media tabla con aspiraciones a clasificarse para playoffs. No obstante, si el interior quiere rebajar sus pretensiones, un equipo potente de Primera FEB con objetivo de ascender también podría ser un buen escenario para el senegalés, y donde podría relanzar su carrera después de varios años sin números destacados.