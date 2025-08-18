El mercado de fichajes de Baskonia está siendo uno de los más movidos de la ACB. La entidad atraviesa un valle competitivo y, especialmente, la última campaña, estuvieron lejos de las expectativas. Por ello, se encuentran en una renovación en la que desde la dirección, hasta la plantilla, pasando por el banquillo, tiene caras nuevas.

Baskonia sigue moviéndose en sigilo e incorpora otra sorprendente pieza

A diferencia de otros clubes ACB y Euroliga, el mercado de fichajes de Baskonia está viniendo marcado por el sigilo. Los vascos han sumado numerosos nombres a su roster, algunos con un caché importante. Sin embargo, las filtraciones sobre sus movimientos brillan por su ausencia. Si ya el nombre del ex NBA Hamidou Diallo fue toda una sorpresa para sus aficionados, no menos lo ha sido el de Mamadi Diakite.

✍️ Mamadi Diakite, nueva pieza del juego interior de Baskonia hasta 2027



Ongi etorri, Mamadi! 🔵🔴

Mamadi Diakite, al igual que la anterior pieza incorporada en el mercado de fichajes por Baskonia, proviene de EEUU. El jugador, actualmente, se encontraba militando en Valley Suns. Su presencia en la NBA no ha sido muy destacada, poco más de 50 partidos en numerosas temporadas. A pesar de ello, sus grandes números en la G-League y su reciente espectacular rendimiento en el Afrobasket son todo un aval para un jugador que llega, además, en su mejor edad para rendir, 28 años.

Mamadi Diakite uno de los 4s del Afrobasket

Eddy Tavares y Bruno Fernando, por Cabo Verde y Angola, acaparan muchas miradas en el Afrobasket. Sin embargo, hay otros grandes jugadores que están destacando, como Mamadi Diakite. En un torneo donde los 5s parecen ser el epicentro del juego, este jugador brilla desde la posición de 4. Quizás, estando Alpha Diallo, que ocupa las posiciones de alero y ala-pívot, puede ser arriesgado decir que el nuevo integrante de Baskonia sea el mejor en su posición, pero sin duda los números le sitúan cerca.

Las cifras de Mamadi Diakite en el Afronbasket