El Afrobasket está siendo uno de los eventos de baloncesto que más está dando que hablar estos días. Las diferentes selecciones que compiten en él siguen tratando de lograr alzar el título. No son pocos los grandes nombres en el torneo, pero sin duda, los de los jugadores del Real Madrid Baloncesto, Bruno Fernando y Eddy Tavares, están siendo de los más destacados.

Los dos ‘gigantes’ del Real Madrid Baloncesto y un mismo objetivo

Bruno Fernando llegó al Real Madrid para ser el escudero de Eddy Tavares. El angoleño aterrizó en la capital española con ánimo de suplir a un Vincent Poirier que era muy valorado por la afición. A pesar de tener un inicio poco positivo, fue de más a menos. En este momento, lejos de ser compañeros, son rivales por un título. Una oportunidad de reivindicarse para el recién llegado.

🇬🇳 68 -84 🇦🇴

🌟 @BrunoFernandoMV | 14 puntos, 14 rebotes; 17 de valoración.

🏆 AfroBasket 2025 pic.twitter.com/MLpGLxHbvv — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) August 14, 2025

Eddy Tavares se encuentra representando a su país, Cabo Verde, que logró vencer ante Ruanda y República Democrática del Congo, pero perdió frente a Costa de Marfil. A pesar de ello, disputarán los octavos de final frente a Túnez. Por otro lado, la Angola de Bruno Fernando está teniendo mejor desempeño. Por el momento invicto y logrando el triunfo frente a Sudán del Sur, una de las selecciones de moda en los últimos años por su vertiginoso estilo.

Eddy Tavares contra Bruno Fernando

Por el momento, los dos interiores del Real Madrid Baloncesto no se han visto las caras. Cada uno por su lado han ido haciendo su propio camino. Bruno Fernando tuvo su mejor choque contra Guinea, firmando 14 puntos y 14 rebotes. Eddy Tavares, por su parte, dejó su mejor actuación contra República Democrática del Congo, con 14 puntos y 19, una auténtica barbaridad estadística. Por el momento, en lo que a guarismos individuales se refiere, gana el caboverdiano. También en parte porque Angola tiene otro interior de la talla de Jilson Bango, por lo que se permite más rotación.

🇨🇩 66 – 75 🇨🇻

🤩 @WalterTavares22 | 14 puntos, 19 rebotes, 2 tapones; 32 de valoración.

🏆 AfroBasket 2025 pic.twitter.com/8DsI4B0KUU — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) August 13, 2025

La comparativa frente a frente