En este inicio de competición, la ACB está ofreciendo varias sorpresas en las primeras jornadas. Dos clubes, con proyectos serios y ambiciosos, se han posicionado como las grandes revelaciones de la temporada y ocupan puestos altos en la clasificación. En el caso de uno de ellos, no es casualidad, y este fin de semana ha sumado un triunfo vital contra un rival de Euroliga.

Hiopos Lleida gana a Baskonia y se consolida como revelación ACB

El Hiopos Lleida continúa sorprendiendo en este inicio de temporada y se consolida como uno de los equipos revelación de la ACB junto al UCAM Murcia. El conjunto dirigido por Gerard Encuentra volvió a firmar una actuación brillante en Barris Nord, donde derrotó al Baskonia por 86-80. Liderados por James Batemon (19 puntos), Caleb Agada (18) y Melvin Ejim (17 y 7 rebotes), los leridanos dominaron buena parte del encuentro, especialmente en los primeros cuartos.

Con este triunfo, Hiopos Lleida alcanza un balance positivo de 4-2 y se sitúa en la sexta posición de la ACB, confirmando su gran momento y su ambición de competir de tú a tú con los grandes de la competición. El trabajo coral, el acierto desde la línea de tiros libres y la confianza del grupo siguen siendo las señas de identidad de un equipo que no deja de crecer y que, jornada tras jornada, se gana un lugar entre los mejores de la liga.

Baskonia reconoce la lección táctica de Hiopos Lleida

El duelo en Barris Nord dejó también una interesante lección táctica. Gerard Encuentra sorprendió a Baskonia con una zona 2-3 que descolocó por completo al conjunto vitoriano. El planteamiento del técnico leridano cortó el ritmo ofensivo de los de Galbiati, obligándolos a abusar del tiro exterior y dificultando la conexión interior. Esta lectura estratégica fue determinante para que el Hiopos Lleida tomara el control del partido desde el inicio y mantuviera una cómoda ventaja durante más de tres cuartos.

Paolo Galbiati reconoció tras el encuentro que la propuesta del rival fue clave en el desarrollo del choque: “La zona 2-3 del Lleida fue un movimiento inteligente, hay que darle mérito a Encuentra y a su equipo”. Además, el italiano añadió que su equipo debe aprender de este tipo de situaciones: “Nuestro inicio fue horrible, sin la mentalidad adecuada. Estuvimos mucho mejor en la segunda mitad, pero el problema no fue el ataque, sino cómo defendimos. Hoy es una importante lección para nosotros”.

Plantilla Hiopos Lleida 2025-26

Bases: Kristers Zoriks

Escoltas: James Batemon, Corey Walden, Caleb Agada

Aleros: Oriol Paulí, Mikel Sanz, Millán Jiménez

Ala-pívots: Melvin Ejim, John Shurna

Pívots: Gyorgy Goloman, Atoumane Diagne, Cameron Krutwig, Ibou Dabo