Baskonia no ha comenzado la temporada de la manera esperada y los problemas se acumulan en varios frentes, desde lesiones hasta bajas inesperadas, lo que complica la gestión de la plantilla. A pesar de esta situación, la dirección deportiva mantiene plena confianza en Paolo Galbiati para encauzar al equipo y dar forma a la rotación, acudiendo al mercado de fichajes a por un pívot que pueda complementar al equipo ante un adiós sorprendente.

La sorprendente salida de Luka Samanic de Baskonia

Hace apenas unos días, Baskonia sorprendió a todos cuando anunció la salida de Luka Šamanić tras un acuerdo mutuo por motivos personales. El club, que ha destacado la profesionalidad y el compromiso del croata durante su etapa en el Buesa Arena, despide a un jugador que ha disputado un total de 43 partidos oficiales con el equipo, entre Euroliga y Liga Endesa, con promedios de 19 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia por partido en ACB durante la presente temporada.

La baja del interior es un problema añadido para Galbiati, que se suma a las lesiones de jugadores clave, lo que complica la rotación del equipo. La dirección deportiva de Baskonia, liderada por Xevi Pujol, ya ha comenzado a buscar un pívot que refuerce la plantilla y que pueda cubrir la ausencia de Šamanić.

Las opciones en el mercado de fichajes que tiene Baskonia

El perfil de pívot que busca Baskonia en el mercado es muy característico, que pueda aportar intimidación en la pintura y sea de un perfil físico para poder ser competitivo en Euroliga. Además, uno de los requisitos es que tenga capacidad de integrarse rápido en el equipo y pueda aportar desde un principio minutos de importancia en una plantilla repleta de lesiones.

Entre los agentes libres que hay en el mercado y que pueden encajar en el sistema de Baskonia, destacan algunos perfiles interesantes: Ibou Badji conoce la competición y encajaría en las pretensiones económicas del club, pero su aportación ofensiva se vería reducida en comparación con Samanic. Olivier Sarr tiene experiencia en NBA y se podría adaptar rápido a un sistema dinámico de ida y vuelta. Por último, Christ Koumadje tiene pasado en el baloncesto europeo y viene de hacer la pretemporada con Olympiacos, aunque es un perfil más similar a Ibou Badji.

Las preferencias de Galbiati serán diferenciales para poder apostar por un jugador u otro en este mercado de agentes libres. Baskonia también podría acudir a jugadores con contrato, pero sus salidas serían complicadas de sus clubes.

Plantilla Baskonia 2025-26

Bases: Trent Forrest, Markquis Nowell, Kobi Simmons, Rafa Villar

Escoltas: Markus Howard, Hamidou Diallo, Matteo Spagnolo

Aleros: Thimothé Luwawu-Cabarrot, Stefan Joksimovic

Ala-pívots: Tadas Sedekerskis, Clement Frisch, Rodions Kurucs

Pívots: Mamadi Diakite, Khalifa Diop