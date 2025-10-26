Baskonia ha sufrido una nueva derrota en ACB frente a UCAM Murcia, evidenciando la profunda crisis que atraviesa el equipo en este tramo inicial de competición. Tras el partido, Paolo Galbiati, que se mostró muy enfadado en la rueda de prensa posterior al encuentro, no dudó en criticar tanto la actuación de la plantilla como a Luka Samanic, una salida que parece haber abierto una brecha entre el entrenador y la directiva en los últimos días.

El recado de Galbiati a la plantilla de Baskonia tras caer en ACB

Baskonia volvió a mostrar problemas graves de cohesión de equipo en su derrota contra UCAM Murcia, con solo 10 asistencias repartidas en los 40 minutos y perdiendo la pelea por los rebotes de manera significativa. El equipo, que está muy lejos de un juego coral, se mostró demasiado individualista, con jugadores como Nowell y Diakite sin poder marcar la diferencia, mientras que Kurucs fue de lo poco positivo.

Paolo Galbiati no ocultó su descontento con el grupo y mandó un recado directo a sus jugadores: “No podemos ceder esa ventaja en 25 minutos. No voy a llorar ni quejarme. Necesitamos a todos los jugadores y hoy no ha sido así. Necesitamos seguir trabajando y crecer”.

Galbiati pasa la pelota a Baskonia con el ‘Caso Samanic’

La crisis de Baskonia ya es muy preocupante y el equipo solo ha logrado 2 victorias en 10 partidos oficiales entre ACB y Euroliga. Paolo Galbiati, después de tropezar ante UCAM Murcia, ha reconocido que los jugadores están frustrados y no quiere excusas: “Solo quiero ganar. Trabajar duro y ganar. Estoy concentrado con el ‘staff’ y con mucho deseo de salir de esta situación”.

Además, la salida de Samanic, que ha sido la noticia más sorprendente en los últimos días en el entorno baskonista, ha complicado la planificación y la gestión del equipo. El técnico ha sido preguntado por la salida del croata y no ha querido dar detalles sobre posibles fichajes, dejando una declaración un tanto desafiante a la directiva y al jugador: “Habla con el club sobre el fichaje. Yo entreno a los que tengo. El que sabe, sabe. No tengo nada que decir”.

Samanic y Galbiati, una relación rota en Baskonia

La relación entre Luka Samanic y Galbiati no era la mejor, y el jugador no dudó en comentarlo tras su marcha a Croacia. El jugador croata reconoció que tuvo desacuerdo con el técnico italiano y que incluso llegó a jugar mermado por bronquitis en un partido reciente, lo que tensionó aún más la situación. Además, reveló que los roces comenzaron días antes del encuentro contra el Real Madrid, marcando el inicio de un distanciamiento que finalmente terminó con su salida del club.