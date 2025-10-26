Baskonia rastrea un mercado con escasas alternativas para cubrir la salida de Luka Samanic. En este escenario, el nombre de Bruno Fernando, actual jugador del Real Madrid, no figura entre las opciones que se manejan en los despachos de la entidad gasteiztarra. Según apunta Encestando, las prioridades del club miran hacia un perfil con amplio recorrido en la NBA y con experiencia reciente bajo las órdenes de Chus Mateo en el conjunto blanco.

La opción de Baskonia para sustituir a Samanic

Localizar un pívot en el mercado actual se ha convertido en un desafío notable, especialmente para una entidad de Euroliga. El panorama NBA apenas ofrece agentes libres de nivel y en Europa son muy pocos los interiores disponibles capaces de ofrecer un rendimiento inmediato. En este contexto, Baskonia mantiene abierta una posibilidad de alto calibre: Serge Ibaka figura entre las opciones para ocupar el hueco dejado por el pívot croata tras su reciente salida del club dirigido por Paolo Galbiati.

Baskonia continúa sin conocer la victoria en la Euroliga (0-6) y se mantiene en la décima plaza de la Liga Endesa con un balance de 2-1. El equipo necesita un impulso y Serge Ibaka se mantiene en el mercado tras vivir su último capítulo en el Real Madrid, donde promedió 6.2 puntos y 3.2 rebotes en Euroliga. El pívot congoleño con pasaporte español estuvo recientemente en el Opening Day de Oklahoma City Thunder como invitado, una señal de que sigue activo y preparado para un nuevo desafío competitivo.

El veterano pívot con pasaporte español ha sido relacionado con varios clubes de Euroliga y su incorporación reforzaría de inmediato el juego interior de Baskonia, que solo cuenta con Khalifa Diop y Mamadi Diakite como referencias en la pintura antes del exigente duelo dominical a domicilio frente a UCAM Murcia. Con 36 años, Ibaka se integraría en un núcleo en el que destacan Luwawu-Cabarrot, Sedekerskis y Markus Howard, piezas clave de un engranaje que todavía busca el rumbo en este arranque de octubre.

Dos años en Euroliga tras su gran paso por la NBA

Serge Ibaka acumula 919 partidos en temporada regular y 152 de Playoffs en la NBA, donde dejó huella en Oklahoma City Thunder y alcanzó la gloria como campeón con los Toronto Raptors en 2019 junto a Marc Gasol. En 2023 optó por regresar a Europa, firmando una notable campaña con el Bayern de Múnich bajo la dirección de Pablo Laso, antes de incorporarse al Real Madrid el 26 de julio de 2024. El interior nacido en Brazzaville aspira a vivir una última gran experiencia en la Euroliga y su fichaje por Baskonia podría representar su regreso a la Liga Endesa, además de situarle como referente de un proyecto que precisa ajustes y soluciones inmediatas.