La temporada del Real Madrid Baloncesto no está siendo lo esperado. La irregularidad es la tónica competitiva y parece que se le quiere poner solución. La dirección deportiva ya sondea el mercado para mejorar el juego interior, que está siendo el gran debe del equipo, pero antes de cerrar alguna de las llegadas, podría acabar cerrándose una salida.

Partizan Belgrado cerca de pescar en el Real Madrid Baloncesto

El rendimiento del los cincos del Real Madrid Baloncesto no está siendo en positivo. Tavares parece a la sombra de su pasado y Usman Garuba no es el perfil que necesita Sergio Scariolo. Sin embargo, la gran debacle madridista está siendo Bruno Fernando. En verano se acabó apostando por el angoleño a pesar de las dudas. Sin embargo, actualmente tiene pie y medio fuera.

El Real Madrid Baloncesto y Bruno Fernando parecen próximos a rescindir su contrato, acorde a las informaciones de Mozzart Sport. Según ha informado el prestigioso medio serbio, Partizan Belgrado está muy atento a la situación del angoleño, que, según apuntan, querría cobrar la cuantía total y, tras acordar dicha cantidad con los madridistas, firmaría por el conjunto de Zeljko Obradovic.

El descarte de Sergio Scariolo podría ser oro para los serbios

El equipo de Zeljko Obradovic está en un buen momento competitivo, pero tiene una carencia muy marcada. A pesar de que Dylan Osetkowsky y Aleksej Pokusevski hacen un buen papel jugando de ‘falso’ 5, la realidad es que Partizan Belgrado actualmente está sin un pívot puro. La llegada de Bruno Fernando al roster serbio, a pesar de no estar pasando su mejor momento en el Real Madrid Baloncesto, sería una bocanda de aire para el equipo.

Bruno Fernando no ha demostrado mucho este curso en el Real Madrid Baloncesto. Sin embargo, tuvo algún destello a final de la pasada campaña. Su final ACB contra Valencia Basket fue realmente notoria. A pesar de ello, el as en la manga que tiene Zeljko Obradovic es que no necesita del angoleño para competir. Partizan Belgrado está rindiendo sin esa figura y, su llegada, solo puede sumar o igualar el nivel actual del roster.