El proyecto del Real Madrid bajo Sergio Scariolo avanza entre ajustes tácticos y decisiones estructurales que ya están marcando el rumbo de la temporada. El técnico italiano exige más consistencia defensiva y un paso al frente en el juego interior, donde Edy Tavares ha asumido una cuota mayor de responsabilidad. Sin embargo, la rotación no está equilibrada y el caso Bruno Fernando ha provocado un movimiento interno: el pívot no entra en los planes deportivos y el club ya estudia posibles escenarios en el mercado. La Euroliga exige respuestas rápidas y el Madrid se enfrenta a una pregunta clave: ¿habrá un fichaje para la zona antes de Navidad?

¿Qué pasaría si Bruno Fernando sale del Real Madrid?

La salida de Bruno Fernando es hoy una posibilidad real dentro del equipo blanco. El jugador no entra en la dinámica competitiva de Sergio Scariolo y, si se confirma su desvinculación, el Real Madrid se verá obligado a reaccionar. Su marcha liberaría una ficha y un salario clave para ir al mercado, pero también generaría un desequilibrio inmediato en la rotación interior.

En caso de salida, el equipo quedaría únicamente con Tavares como único pívot puro, una situación arriesgada para competir al máximo nivel en una temporada larga con Euroliga, Liga Endesa y Copa del Rey. Hay una cosa clara: si Bruno Fernando se va, llegará otro pívot sí o sí. La duda no es si habrá sustituto, sino cuándo y de qué perfil.

El Madrid tiene dinero, pero fichar un pívot es misión complicada

El club dispone de músculo económico para reforzar la plantilla, pero el mercado es muy limitado. El puesto de pívot es el más caro y más difícil de cubrir en Europa. Equipos como el Barça Basket están sufriendo lo mismo: hay necesidad, pero no hay opciones fáciles. Por eso, en Valdebebas se barajan dos vías: Ficha inmediata: con un pívot funcional disponible ya en Europa (opción menos atractiva, perfil de “parche”). O por otra parte, esperar a diciembre/enero: un movimiento ganador cuando el mercado NBA deja descartes de lujo.

En ese segundo escenario aparecen dos nombres que gustan en la dirección deportiva:

Olivier Sarr – un pívot versátil con habilidades destacadas tanto en defensa como en ataque.

– un pívot versátil con habilidades destacadas tanto en defensa como en ataque. Precious Achiuwa – potente, atlético y versátil; su entorno ya tanteó Europa hace semanas.

Ambos se ajustan a lo que busca Scariolo: impacto inmediato, defensa y físico en la zona. El Madrid no tiene prisa, pero sí una estrategia clara: esperar por calidad antes que conformarse con un parche.