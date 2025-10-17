El Real Madrid Baloncesto sigue carburando en Euroliga. El cuadro dirigido por Sergio Scariolo parece ir integrando sus piezas y la dinámica parece crecer a pasos agigantados. El último en sumarse Theo Maledon, que tuvo su primer gran partido de blanco. De momento, la única posición que deja algo de dudas es el 5, en el que Bruno Fernando parece seguir sin contar en exceso para su entrenador.

Un Real Madrid Baloncesto solvente en Euroliga mira como su pieza de deseo se sale

El partido frente a Partizan Belgrado estuvo marcado por las buenas nuevas. Los madridistas rindieron en colectivo. Sin embargo, la única mancha en el expediente fueron los 5 minutos de Bruno Fernando y los 6 de Usman Garuba. Mientras el juego interior parece ser el quebradero de cabeza del Real Madrid Baloncesto, Mfiondu Kabengele hizo las delicias contra el Barça Basket.

Smile for the camera 😄 pic.twitter.com/JumRxnGN1O — Dubai Basketball (@dubaibasket) October 16, 2025

Seguramente muchos aficionados del Real Madrid Baloncesto estuvieron felices por la victoria de Dubai BC frente al Barça Basket. La eterna y bonita rivalidad entre clubes es algo que pocos esconden. En este caso, uno de los verdugos de los culés fue Mfiondu Kabengele, que dejó un encuentro espectacular. El interior del combinado de Emiratos Árabes era la pieza de deseo de los blancos y su actuación frente a los blaugranas no fue algo puntual, sino la confirmación de una estrella.

Mfiondu Kabengele domina la Euroliga

Más allá de los números que viene dejando Mfiondu Kabengele, las sensaciones con este jugador son inmejorables. La exuberancia física del que fuera pieza de deseo del Real Madrid Baloncesto se impone en cada contacto y cada acción. Frente al Barça Basket dejó 10 puntos y 13 rebotes para 21 de valoración. Además, con varias acciones de absoluto dominio de la pintura.

Mfiondu Kabengele, en su primera temporada en Euroliga, es el 4º máximo reboteador, está en el top10 de valoración y entre los 20 máximos anotadores. Todo ello, con la acuciante escasez de pívots que vive la competición. Sin duda, al Real Madrid Baloncesto se le escapó una joya del mercado. Muchos se preguntan cuál será el techo de un jugador que aún no tiene bagaje en la liga.