El Real Madrid logró un nuevo triunfo en la Euroliga al superar al Partizan de Belgrado por 93-86 en el Movistar Arena. El equipo de Sergio Scariolo, aunque los serbios intentaron recortar distancias en el tramo final, fueron dominadores de gran parte del encuentro. El MVP del conjunto madridista fue uno de los fichajes más sonados del verano en el mercado Euroliga, pero que había generado dudas por su Eurobasket y su inicio en la casa blanca.

Theo Maledon levanta la mano y es importante en el Real Madrid

Theo Maledon realizó una actuación brillante en el Real Madrid en la victoria ante el Partizan de Belgrado, debutando esta temporada en la Euroliga tras su lesión. El base francés asumió responsabilidades en los momentos decisivos, anotando un triple clave y sumando 16 puntos, 3 asistencias y 3 rebotes en apenas 14 minutos, destacando por su claridad en la toma de decisiones.

Su actuación, que fue ovacionada por el público madridista, también fue determinante para cerrar el partido cuando los serbios intentaron recortar la diferencia. Maledon se sumó al destacado juego interior de Tavares y Lyles para mantener la ventaja en el marcador y lograr la tercera victoria del Real Madrid en Euroliga, que les coloca segundos con un balance positivo de 3-1.

Scariolo encantado con Theo Maledon en el Real Madrid

Sergio Scariolo se mostró muy satisfecho con la actuación de Theo Maledon, que está llamado a ser uno de los pilares de este proyecto tanto en presente como en futuro. En rueda de prensa, el entrenador italiano elogió la personalidad del base francés: “Ha jugado entendiendo lo que necesitaba el equipo. Ha jugado los minutos que estaba previsto que jugara y tocamos madera para que siga teniendo continuidad”.

No obstante, Scariolo, en su carácter exigente que siempre le ha caracterizado, ha mostrado los aspectos que Theo Maledon tiene que mejorar en un futuro para convertirse en la estrella de un equipo que aspira a todo como el Real Madrid: “Defensivamente puede mejorar, pero estamos sujetos a su condición física”.

Los fichajes que siguen funcionando en el Real Madrid

Además de Theo Maledon, los fichajes Okeke y Lyles están dejando una gran impresión en este inicio de temporada con Scariolo. Okeke se ha mostrado letal desde el perímetro, con acierto en la línea de tres puntos y buena capacidad defensiva, mientras que Lyles está siendo un acompañante perfecto para Tavares en la pintura madridista. Scariolo, que empezó con dudas perdiendo la Supercopa, está haciendo funcionar al Real Madrid y los recién llegados están respondiendo desde bien pronto.