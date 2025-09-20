El Real Madrid Baloncesto inició este verano un camino hacia la transformación casi total. Los cambios en la dirección, el banquillo y la plantilla fueron numerosos. Al conjunto blanco llegaron varios jugadores de relumbrón, como Theo Maledon, Chuma Okeke o Trey Lyles y las sensaciones con ellos han ido cambiando en esta pretemporada.

La estrella del Real Madrid Baloncesto rebaja el suflé

Theo Maledon era el nombre más ilusionante sobre el papel. Sin embargo, Chuma Okeke fue, poco a poco ganándose en esta pretemporada, ser el fichaje favorito de la afición del Real Madrid Baloncesto. Su dominio del juego sin balón, su confianza para levantarse y su polivalencia física impresionaron hasta al seguidor más escéptico. No obstante, el partido frente a Breogán del torneo EncestaRías ha tirado por tierra las expectativas.

El Real Madrid Baloncesto perdió frente a Río Breogán tras haber ido incluso 19 puntos arriba. La remontada de los gallegos puso de manifiesto diferentes problemas del conjunto. Además, Chuma Okeke fue uno de los jugadores más señalados del cuadro de Scariolo. Tras unas semanas en las que todo eran halagos a su persona, su partido deja alguna duda sobre la consistencia de su juego.

La estadística de Chuma Okeke que levanta suspicacias

Chuma Okeke realizó un 4 de 18 en tiros de campo en la derrota del Real Madrid Baloncesto. Más allá del porcentaje, hay una cuestión que preocupa al aficionado blanco ¿Puede asumir ese volumen de intentos? El jugador que aterrizó en la capital con un perfil bajo, defensivo y de poco protagonismo sin balón tuvo un encuentro ciertamente individualista. Además, el equipo en general no estuvo muy equilibrado en este sentido, con 38 triples tirados, por 33 de dos.

👎🏻El RM afea su pretemporada cayendo contra Breogán en prórroga. Juego atascado y abusando del triple (38 lanzados, 33 de dos)



🙀 Okeke se ha venido arriba leyéndonos: 4/18 tiros



🇨🇦 Lo mejor con diferencia el debut de Lyles, hilo de seda: 14 pts, 7 rebs, el más valorado con 16 pic.twitter.com/OO1OysGfyt — Víctor Colmenarejo (@karusito83) September 19, 2025

