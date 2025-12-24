El Real Madrid Baloncesto vive un buen momento tras una crisis de resultados inicial. Sergio Scariolo parece haberse asentado en el conjunto y los cantos de sirena hace tiempo que se han disipado. Sin embargo, el partido fuera de casa en Euroliga contra un AS Mónaco arrollador puede cambiar el sino. Eso sí, los del principado viven un conflicto sin precedentes.

El rival del Real Madrid Baloncesto en Euroliga y una amenaza de expulsión

Exceptuando el partido contra Fenerbahce, AS Mónaco viene de ganar en casa en Euroliga de 26 a Bayern, de 21 a París, con 125 puntos, y de 36 a Anadolu Efes. Los monegascos sufren fuera de su feudo, pero en el principado pocos salen con la victoria. Sin embargo, el pasado lunes revivieron la crisis institucional que viene azotando al conjunto este curso. El presidente de la LNB fue claro: “Esto es inaceptable, y la liga no cederá”. Derivado de ello, el Real Madrid Baloncesto no sabe qué cara esperar.

El presidente de la LNB ha avisado al que será rival del Real Madrid Baloncesto: “Se acabó el tiempo de la buena voluntad y la paciencia. El Mónaco debe reaccionar con rapidez, porque de lo contrario, para ser claros, la liga, y la mía, no temerán”. Las sanciones al respecto podrían pasar por la eliminación de la competición en playoffs en competición nacional. Una noticia de este calado puede tocar un vestuario que podría ver que trabaja día a día para acabar muriendo en la orilla por causas externas.

¿Qué peligros tiene AS Mónaco para el equipo de Sergio Scariolo?

El factor emocional y mental puede pasar factura a AS Mónaco en Euroliga. Sin embargo, esta cuestión solo la pueden saber ellos, pero el baloncesto de sus manos es totalmente evidente. Si bien el flujo de puntos de su línea exterior es su mayor peligro, la realidad es que el perfil de defensores madridistas en esas labores puede mantener cierta confianza en las opciones del Real Madrid Baloncesto en el duelo Euroliga.

Si bien El Real Madrid Baloncesto de Sergio Scariolo tiene nombres para sostener a los anotadores exteriores, la realidad es que en otras posiciones el emparejamiento puede ser más dispar. Daniel Theis, si no entra en problemas de faltas, su el ser un jugador que hace daño a Tavares con su movilidad y buena mano. Por otro lado, la exuberancia física de Alpha Diallo podría ser la pesadilla de un Trey Lyles y un Mario Hezonja que son piezas clave en la generación de puntos de Sergio Scariolo.