El Real Madrid Baloncesto se impuso a Baskonia en el feudo blanco después de un partido Euroliga ciertamente igualado. El conjunto de Sergio Scariolo lideró el partido y estuvo por encima en el marcador buena parte del duelo. Eso sí, los Paolo Galbiati estuvieron haciendo la goma sin permitir escaparse a los blancos en el electrónico. Sin duda, el nombre propio por rendimiento y momento fue Mario Hezonja.

Sergio Scariolo y Mario Hezonja comienzan a entenderse y el Real Madrid Baloncesto sigue de dulce

La situación que vivía Mario Hezonja, hasta hace no mucho, no era la mejor. Sin embargo, ya hace varios partidos que la situación ha cambiado. La estrella del Real Madrid Baloncesto comienza a encontrar sensaciones y en buena medida es gracias a la pizarra de Sergio Scariolo. Si bien en anteriores partidos los sistemas para encontrarle al poste bajo fueron la clave, contra Baskonia, fueron otras las acciones que le hicieron brillar en Euroliga.

🤳 @mariohezonja: “Queridos Madridistas, muchas gracias por el apoyo en el partido”. pic.twitter.com/bZ76flTWwX — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) December 11, 2025

Mario Hezonja fue uno de los artífices de la victoria del Real Madrid Baloncesto en la Euroliga. Una de las claves es la confianza que Sergio Scariolo le ha dado como conductor de transiciones. Si bien durante algunos partidos se le vio con dudas a la hora de jugársela en ‘coast to coast’, el italiano le ha dado manga ancha en estas acciones y se ha convertido en un cuchillo en estas acciones. No obstante, no es la única acción que hizo daño a Baskonia

Los sistemas que castigaron a Baskonia en Euroliga

El Real Madrid Baloncesto fue capaz de encontrar a Mario Hezonja abierto, preparado para hacer daño. La mejor pareja según la estadística fue la que conformó el croata con Facu Campazzo y no es de extrañar. Hay dos pizarras de Sergio Scariolo que Baskonia sufrió para contener. La primera fue el pick and pop entre el alero y el base. Además, para evitar el cambio entre pequeños utilizaron fintas de bloqueo que generasen dudas y que los defensas no supieran si se van a acabar bloqueando o no. Esto dificultó mucho los ajustes. Fue clave en la victoria Euroliga.

La otra situación táctica para encontrar a Mario Hezonja que utilizó el Real Madrid Baloncesto en Euroliga contra Baskonia, aunque ya viene de largo, fue el spain pick and roll. Este bloqueo que Sergio Scariolo juega con asiduidad consiste en un pick and roll con el croata bloqueando ciego. Las atracciones que genera Tavares cayendo permiten que la estrella madridista salga liberada para tirar o jugar 1×1.