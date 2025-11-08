El Real Madrid Baloncesto dominó con contundencia el clásico Euroliga. El Barça Basket prácticamente no tuvo opciones de llevarse el triunfo. Una de las claves del encuentro fue la actuación estelar de Trey Lyles. El flamante fichaje de Sergio Scariolo brilló, pero en su excelente performance hay mucha mano del entrenador.

Trey Lyles, la baza del Real Madrid Baloncesto en transición

El ala-pívot del Real Madrid Baloncesto corre la pista con una facilidad pasmosa. Trey Lyles en llegada acostumbra a usar las esquinas, lo cual abre la pista para que los cuchillos del conjunto blanco puedan resquebrajar la pintura. En el clásico Euroliga, el Barça Basket trató de cerrarse en estas situaciones y lo pagó bien caro. El cuatro americano supo hacer daño a los culés.

🧳 No adjustment period needed. @TreyLyles treated his El Clásico debut like business as usual.#RivalrySeries pic.twitter.com/udiZD37gzN — EuroLeague (@EuroLeague) November 7, 2025

Además de los triples anotados en llegada, Trey Lyles también sabe aprovechar muy bien la transición para encontrar sus ventajas. Cuando el Barça Basket al llegar a campo defensivo se desordenaba y perdía las marcas habituales, Trey Lyles supo recibir, llevarse a su defensor inferior físicamente a la ‘cueva‘ y trabajarse un uno contra uno interior. Un jugador con muy buenos recursos para transformar una situación exterior en un 1×1 de espaldas a canasta.

Los sistemas de Sergio Scariolo para Lyles

Uno de los sistemas en los que más suele estar involucrado es el Spain Pick and Roll. Ahí, Trey Lyles, acostumbra a bloquear ciego la caída del poste, rol muchas veces visto con escoltas tiradores. En esta situación, las atracciones que genera Tavares le liberan muchos tiros de cabecera y 1×1 desde frontal en close-out. Otra situación con la que el nuevo fichaje del Real Madrid Baloncesto castigó al Barça fueron las salidas de indirectos. De hecho, una de las acciones más destacadas del partido, fue ese reverso tras el dos contra uno culé. La guinda de un pastel realmente sabroso para los madridistas.