Trey Lyles rechazó seguir en la NBA con un papel secundario desde la segunda unidad y se convierte en el fichaje más reciente del Real Madrid, dentro de una de las offseasons más ambiciosas e ilusionantes de la última década. Una maniobra tan inesperada como contundente de los despachos del campeón de la Liga Endesa, que deja ahora en manos de Scariolo la misión de dar forma a una plantilla cargada de talento y diseñada para aspirar a todo.

Los detalles del contrato de Trey Lyles en Real Madrid

El ala-pívot canadiense se incorpora al Real Madrid para reforzar el puesto de cuatro junto a Usman Garuba y Chuma Okeke, aportando fuerza, tiro exterior y versatilidad. A sus 29 años, pone fin, por el momento, a una carrera de diez temporadas y 660 partidos en la NBA, donde promedió 7,6 puntos y 4,3 rebotes. Seleccionado en el puesto 12 del Draft de 2015, Lyles ha pasado por Utah Jazz, Denver Nuggets, San Antonio Spurs, Detroit Pistons y, desde 2022, Sacramento Kings, bajo la dirección de Mike Brown y Jordi Fernández.

Llega al Real Madrid de baloncesto con un contrato de solo una temporada que incluye un matiz clave: Trey Lyles contará con una cláusula de salida inmediata en caso de recibir una oportunidad para regresar a la NBA. Su incorporación genera ilusión, pese a tratarse de un perfil secundario en la liga estadounidense, donde el ex de Kentucky solo disfrutó de un curso con protagonismo traducido en más de 20 minutos de media: la campaña 2021-22 con Sacramento Kings, en la que promedió 22,8 minutos en pista.

Trey Lyles descarta cuatro equipos NBA

Natural de Saskatoon, en la provincia canadiense de Saskatchewan, Trey Lyles ha acumulado alrededor de 42 millones de dólares en ganancias durante sus diez temporadas en la NBA. Pese a contar con ofertas para prolongar su carrera en Estados Unidos —entre ellas de Sacramento Kings, Golden State Warriors, New York Knicks y Miami Heat, según apuntan fuentes estadounidenses—, el ala-pívot ha optado por un giro radical y estrenará su experiencia en la Euroliga de la mano del Real Madrid.