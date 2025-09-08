El Real Madrid de baloncesto arrancó la temporada 2025-26 de la mejor manera, alzándose con el título del Torneo Costa del Sol tras imponerse a Unicaja Málaga por 82-89. Las buenas sensaciones acompañan el inicio de una nueva etapa bajo la dirección de Sergio Scariolo, con un equipo renovado y a la espera de confirmar oficialmente la incorporación de Trey Lyles desde la NBA. Un mercado que domina a la perfección un elemento clave dentro de unas oficinas del Real Madrid diferentes a lo visto en los últimos años.

Martynas Pocius: el gurú NBA de las oficinas de Real Madrid

Sergio Rodríguez comanda la nueva etapa en las oficinas del Real Madrid y lo hace con Martynas Pocius como nuevo responsable del scouting internacional, dejando claras sus intenciones ya en esta temporada baja de 2025. Pocius vistió la camiseta blanca como jugador entre 2011 y 2013, llegando a convertirse en ojeador de Denver Nuggets años después.

Pocius es un hombre de plena confianza de Sergio Rodríguez en unas oficinas del Real Madrid renovadas tras la etapa de Juan Carlos Sánchez. Rodríguez, Pocius y Felipe Reyes, otra pieza clave de los despachos blancos, fueron vistos en Málaga junto a Scariolo dando los primeros pasos de un proyecto llamado a pelear por todos los títulos.

El fichaje de Chuma Okeke lleva la rúbrica de Martynas Pocius, y la posible incorporación de Trey Lyles también pasará por su firma. Pocius es uno de los pocos que domina a la perfección el mercado de la NBA y los agentes libres con potencial para dar el salto desde Estados Unidos a Europa. Desde 2017, el lituano trabajó como ojeador y asociado de operaciones en la franquicia de Colorado, liderando la llegada de destacados prospects de la NCAA y jóvenes talentos europeos.

El fichaje de Trey Lyles no es oficial

La plantilla del Real Madrid aún no estaba completa, en la búsqueda de un escolta anotador procedente de la NBA. Finalmente, será un ala-pívot como Trey Lyles quien complete el equipo dirigido por Sergio Scariolo. Se espera que su incorporación se haga oficial en los próximos días. Lyles, que llegó a la NBA en 2015, ha pasado por Jazz, Nuggets —donde coincidió con Martynas Pocius—, Spurs, Pistons y Sacramento Kings, acumulando un total de 650 partidos de temporada regular y 12 en playoffs.