Aunque las miradas están puestas en el baloncesto de selecciones, el mercado de la Euroliga sigue muy activo, con movimientos de última hora que mantienen en vilo a los aficionados y a los clubes. Equipos de la ACB como el Real Madrid están atentos a los agentes libres para poder reforzar todavía más su plantilla. Aparte de los madridistas, otras entidades como Fenerbahce y Partizan también han confirmado movimientos clave para el futuro.

Trey Lyles cerca de llegar al Real Madrid de Scariolo

Tal y como avanzó Encestando.es, el Real Madrid se encuentra muy cerca de cerrar la incorporación del canadiense Trey Lyles, un ala-pívot con amplia experiencia en la NBA. Con diez temporadas en la liga estadounidense y un promedio de 7,6 puntos y 4,3 rebotes por partido, Lyles aportaría versatilidad en el juego interior y amenaza desde el triple.

Su llegada supondría un salto de calidad para el equipo de Scariolo y completaría un bloque interior muy competitivo junto a Tavares, Fernando, Garuba y Okeke. Si finalmente se concreta su fichaje, Lyles cerraría un verano intenso de movimientos en el Real Madrid, donde el nuevo proyecto tiene la obligación de seguir ganando títulos importantes.

Armando Bacot nuevo fichaje del Fenerbahce para Euroliga

El Fenerbahçe ha dado un golpe de efecto en el mercado europeo al incorporar a Armando Bacot, exjugador de North Carolina que refuerzo el juego interior de los turcos. Tras promediar 16,8 puntos y 9,5 rebotes en la NBA G League con los Memphis Hustle, Bacot llega a Estambul como un ala-pívot versátil con un 35,5% de acierto en triples. Su fichaje responde además a la lesión de Jilson Bango.

Con su experiencia universitaria y su paso por la G League, Bacot se une a un Fenerbahce que aspira a pelear por los títulos más importantes de Europa. La decisión del pívot de dar el salto al Viejo Continente refleja la tendencia creciente de jóvenes talentos estadounidenses que buscan consolidarse en la Euroliga antes de dar el siguiente paso en sus carreras.

Partizan hace oficial la renovación de Frank Ntilikina

Frank Ntilikina seguirá vinculado al Partizan de Belgrado hasta 2027 tras firmar la extensión de su contrato, aunque con un recorte salarial significativo. A pesar del interés mostrado por el AS Mónaco, el base francés de 27 años decidió continuar en Serbia. “Estoy más preparado que nunca, verán la mejor versión de mí”.