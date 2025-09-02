Un contratiempo de peso sacude a los actuales campeones de la Euroliga: una lesión grave obliga al equipo a replantear su estrategia y mirar con atención al mercado de fichajes. En los últimos días, ha cobrado fuerza la posibilidad de incorporar a Talen Horton-Tucker para reforzar la dirección del juego bajo la batuta de Jasikevicius. Además, el club ya contempla la búsqueda de un nuevo pívot, con la vista puesta en posibles opciones procedentes de la NBA.

Jilson Bango alejado hasta marzo por lesión en rodilla

Las malas noticias llegaron para el equipo cuando Jilson Bango sufrió una lesión en la rodilla durante el duelo de cuartos de final del reciente AfroBasket entre Angola y Cabo Verde. Tras ser evaluado en Estambul, se ha determinado que deberá someterse a cirugía, por lo que se espera que permanezca fuera de las canchas al menos hasta marzo.

🇦🇴 Jilson Bango



Sidelined in the quarter-finals, he backed the team from the bench all the way to the trophy—his first #AfroBasket title on his second appearance (2021, 2025).#TheTimeIsNow pic.twitter.com/WhE86MUQg8 — FIBA #AfroBasket (@AfroBasket) August 28, 2025

Un problema para el sistema de Sarunas Jasikevicius que deberá salir en busca de un nuevo cinco para unir al lado de Nicolò Melli y Khem Birch. Las miradas se posicionan en diversos agentes libres de la NBA para sustituir al que fuera jugador de Casademont Zaragoza con diez partidos en Euroliga y promedios de 2.7 puntos y 1.8 rebotes.

¿Qué jugadores puede monitorizar Fenerbahce desde la NBA?

La limitada disponibilidad de jugadores en el mercado y la rivalidad con otros equipos europeos representan un desafío importante. Sin embargo, Fenerbahce mantiene la confianza en su capacidad para fortalecer su plantilla y conservar un alto nivel competitivo en la Euroliga. Las oficinas del actual campeón de Euroliga observa diversos nombres, descartando la opción de Mo Bamba, muy cerca en estos momentos de aterrizar en China.

Veteranos como Bismack Biyombo y DeAndre Jordan siguen sin equipo en la NBA, un hecho que sorprende dada la experiencia de ambos. Mientras avanzan las primeras semanas de septiembre, Thomas Bryant y Liam Robbins se perfilan como las opciones más sólidas para reforzar la posición de pívot en este arranque de temporada.

Bryant está en el radar de clubes como Partizan, aunque Fenerbahce podría irrumpir con una oferta para el jugador de Rochester, formado en Indiana, que acumula 356 partidos en la NBA con promedios de 8,9 puntos y 5,1 rebotes. Por su parte, Robbins disputó 13 encuentros con los Bucks la pasada temporada, sumando además 9,2 puntos y cinco rebotes en los Wisconsin Herd de la G League.