El mercado de rumores y fichajes en la Euroliga llega a su fin, pero varios equipos de la máxima competición continental aún buscan un último movimiento para cerrar sus plantillas. Fenerbahce ha concretado ya dos incorporaciones durante el verano; sin embargo, desde hace semanas explora la NBA en busca de un fichaje que haga olvidar a su gran estrella, Nigel Hayes-Davis, actualmente en Phoenix Suns.

Talen Horton-Tucker: ¿De la NBA a Fenerbahce?

La lista de agentes libres interesantes en la NBA es reducida, pero desde el inicio de la offseason Talen Horton-Tucker ha estado en el radar de varios equipos de Euroliga, interesados en contar con el egresado de Iowa State, que acumula seis años de experiencia en la NBA. Horton-Tucker esperaba una nueva oportunidad en la liga estadounidense, pero con el paso de las semanas se volvió cada vez más difícil; su fichaje por Fenerbahçe se encuentra ahora muy avanzado.

Hasta ahora, el equipo de Jasikevicius había incorporado a Brandon Boston y Mikael Jantunen, mientras que la llegada de Talen Horton-Tucker parece estar muy cerca de concretarse. Se trata de un escolta con capacidad para jugar de alero, que podría convertirse en uno de los fichajes más destacados de la Euroliga. A sus 24 años, su trayectoria en la NBA ha tenido altibajos: una etapa notable con Los Angeles Lakers, un descenso de rendimiento en Utah Jazz y una temporada 2024-25 irregular con Chicago Bulls.

Elegido en la posición 49 del Draft de la NBA de 2019, Horton-Tucker fue parte del equipo campeón de Los Angeles Lakers en 2020, durante la burbuja de Orlando, convirtiéndose en el jugador estadounidense más joven en ganar un título de la NBA. A lo largo de su carrera, ha disputado 305 partidos en la liga, promediando 9,2 puntos, 2,6 rebotes y un sólido 42,7 % en su porcentaje de tiro.

¿Nuevo jugador NBA en el roster de Jasikevicius?

La NBA sigue siendo una fuente clave de fichajes de impacto para muchos equipos de Euroliga. El roster de Jasikevicius conoce bien la competición estadounidense, con jugadores que pasaron por la liga como Wade Baldwin IV, Onuralp Bitim, Brandon Boston, Devon Hall, Khem Birch y Nicolo Melli. Con la posible llegada de Horton-Tucker, el técnico lituano consolidaría un imponente backcourt formado por Wade Baldwin, Arturs Zagars, Scottie Wilbekin, Devon Hall, Brandon Boston, Onuralp Bitim y Melih Mahmutoglu.