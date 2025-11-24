Encadenar victorias sin mostrar un gran nivel de acierto en triples: sí, todavía es posible. La prueba con los Lakers actualmente, 2º en el Oeste con 12 victorias en 16 partidos, aunque se trata de un equipo muy poco inspirado detrás del arco. JJ Redick no se privó de decírselo a sus jugadores tras una victoria ajustada obtenida en Utah: “Somos literalmente uno de los peores equipos en tiro de la NBA en este momento”. Mientras su equipo muestra el mejor porcentaje de acierto general de la liga, empatado con los Nuggets en 50.6%, sufre mucho en triples: solo 33.3%, 26º del campeonato.

El equipo menos prolífico en triples

Sobre todo, con 10.9 intentos convertidos, los Lakers son el equipo menos prolífico en este aspecto. Anoche en Utah, Los Angeles estuvo cerca de alcanzar este promedio (10/38) y no fue ayudado por sus estrellas: 3/12 para Luka Doncic, 1/8 para Austin Reaves, 0/4 para LeBron James.

“Debemos meter nuestros tiros, tomarlos con confianza. […] Hicimos 23 asistencias, fácilmente podríamos haber tenido una treintena si hubiéramos metido nuestros tiros esta noche. Debemos tirar mejor, pero eso debe pasar por una confianza mutua y una confianza en nosotros mismos para meter esos tiros”, reclama el entrenador.

El ejemplo del año pasado

Un nivel de confianza que puede cuestionar al ver, por ejemplo, una secuencia de Gabe Vincent a 3 minutos del final de este desplazamiento a la cancha del Jazz. Aunque estaba 100% abierto en la esquina en transición, este rechazó un tiro para fintar e intentar salir en dribling… pisando la línea de banda. Una elección tanto más sorprendente cuanto que unos segundos antes, había sancionado desde el mismo lugar para su único tiro de la noche.

“Tomamos muchos tiros que se presentan. No creo necesariamente que los rechacemos”, observa JJ Redick, antes de repensar en la temporada pasada: “Habíamos empezado mal en triples, luego a partir del 23 de diciembre creo que contra los Pistons, habíamos hecho un ejercicio de tiro intensivo esa mañana, y a partir de ese momento, nos convertimos en un muy buen equipo en el tiro. Así que había tomado dos meses de temporada regular”.

Si mantenemos el punto de referencia de ese partido ante los Pistons, los Lakers habían tirado con 34.8% de acierto en triples antes de este, luego con 37.5% a partir de ahí. “Espero que no tome tanto tiempo esta vez, pero debemos tirar mejor si queremos ser tan buenos como deseamos”, reclama todavía el entrenador.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.