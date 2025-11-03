Después de tres partidos a 40 puntos y más, Luka Doncic retomó sus buenas costumbres con un triple-doble ante el Heat: 29 puntos, 11 rebotes, 10 asistencias. Pero lo más importante es esta tercera victoria seguida, conseguida sin LeBron James por supuesto, pero también sin Deandre Ayton, tocado en la espalda.
Luka Dončić totals his 83rd career triple-double, Lakers win their 5th game of the season!— NBA (@NBA) November 3, 2025
✨ 29 PTS (16 in 1H)
✨ 11 REB
✨ 10 AST
Dončić's 165 points through 4 games are the most since Wilt Chamberlain in 1962-63 🤯 pic.twitter.com/9BE7CMCA6I
“Ganamos, eso es todo”: la mentalidad demoledora de Doncic opaca su mala noche en el tiro y levanta a los Lakers
“Mientras ganemos, poco importa el número de puntos que anote” recuerda el esloveno. “Miami juega un súper baloncesto esta temporada, su ritmo era una locura. Así que lo más importante es hacer lo necesario para ganar, punto.”
Misma respuesta cuando se le pregunta cómo gestiona su feo 1 de 11 en triples. “Quedan qué… ¿74 o 75 partidos en la temporada? Así que obviamente, habrá noches sin acierto. Pero el objetivo es simplemente buscar mejores tiros y no rumiar. Ganamos, eso es todo lo que cuenta. Ahora, pasamos a lo siguiente e intentamos encadenar otra victoria” puede así detallar.
“Podríamos haber anotado 150”
La estadística más importante para Luka Doncic son las 33 asistencias entregadas. “Creo que realmente hicimos circular bien el balón esta noche. Francamente, podríamos haber anotado 150 puntos. Si Austin Reaves y yo hubiéramos metido un poco más de tiros, seguramente habríamos alcanzado esa cifra. Pero lo más importante es la forma en que empezamos el partido: bien defensivamente, y compartiendo el balón. 33 asistencias, no está mal. Compartimos el balón, todo el mundo participa, no solo yo o Austin. Todo el equipo se siente bien en este ataque.”
WHAT A PASS FROM LUKA DONCIC pic.twitter.com/a7FB7EmKBj— Lakers Empire (@LakersEmpire) November 3, 2025
Del otro lado de la cancha, hay un nuevo líder con Marcus Smart, antiguo mejor defensor de la NBA. Mientras el ex Celtic acumuló 11 puntos, 4 asistencias, 3 rebotes y 2 robos en 27 minutos, Luka Dončić insiste en su importancia en el juego.
“¡Su impacto es increíble! A menudo jugué contra él, defendía sobre mí todo el tiempo, así que sé lo que se siente para el adversario. Estoy muy contento de que esté en mi equipo. Se entrega a fondo en cada partido, cada minuto, cada segundo. Respeto para él” concluye. Y aquí están los Lakers con cinco victorias por dos derrotas.
Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.