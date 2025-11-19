Los Lakers no dejan de sorprender desde el inicio de temporada. Privada de LeBron James durante mucho tiempo, la franquicia de Los Angeles juega de todos modos los primeros roles gracias a Doncic y Reaves. Con el regreso del King, todo hace pensar que el equipo de JJ Redick está suficientemente armado para ir a buscar el título. Al final de la noche, los Lakers enfrentaban al Jazz de Utah. Un partido para nada trivial ya que marcaba el regreso a las canchas de LeBron James. ¿Y para coronar todo? Una victoria neta y sin fisuras: 140-126.

Una armada ofensiva: Doncic y Reaves, los nuevos motores del juego angelino

La hora es de fiesta entonces del lado de Los Angeles. Para el King que se acerca a sus 41 años, las señales nunca han sido tan buenas. El equipo sobresale gracias a Luka Doncic y Austin Reaves y domina incluso a grandes equipos como los Bucks de Antetokounmpo o los Spurs de Wembanyama. Una dinámica que casi podría hacer pensar que los Lakers finalmente tienen las armas para voltear al ogro OKC y conseguir el título NBA esta temporada.

LeBron James made his NBA-record 23rd season debut tonight!



👑 11 PTS

👑 12 AST

👑 @Lakers W pic.twitter.com/LkuBu0TkHH — NBA (@NBA) November 19, 2025

El símbolo del auge de los Lakers reposa en este dúo monstruoso: Doncic – Reaves. Cuando el esloveno no está, Reaves firma actuaciones de más de 50 puntos. Cuando el base regresa, explota todos los récords en curso. ¿Cuando están juntos? Es una verdadera aplanadora que no tiene rival a su altura en la NBA. Bueno, casi.

En cifras, el dúo Doncic – Reaves es el binomio con el mayor número de puntos en la NBA esta temporada. Una alquimia nueva que permite hoy a los Lakers tener un soberbio balance de 11 victorias y 4 derrotas. Con este ratio, el equipo coquetea con la segunda posición en el Oeste en competencia con los Nuggets de Jokic, los Rockets y los Spurs.

Al final, el binomio Doncic – Reaves es la buena sorpresa de la temporada. Al punto incluso de que nos preguntamos si los Lakers finalmente no podían prescindir de LeBron James.

Teammates in NBA HISTORY to each have 200+ points & 50+ assists through their first seven games of a season:



Luka Doncic & Austin Reaves (2025-26)



That’s it. pic.twitter.com/5zfpGzW16o — Greg Harvey (@BetweenTheNums) November 10, 2025

LeBron James, siempre el general de los Lakers

Y ahora el King está de regreso y se hizo esperar. Por primera vez en su carrera, LeBron James no participó en el inicio de temporada. Obligado a esperar, el veterano de la liga comió su pan en el banquillo viendo las actuaciones cada vez más espectaculares de Luka Doncic.

Pero esta noche el King hizo su regreso. Después de varios meses de ausencia, finalmente pisó las canchas y anotó sus primeros puntos de la temporada 2025-2026. Gracias a sus primeros pasos, James supera a Vince Carter y se convierte en el primer jugador en alcanzar 23 temporadas en la NBA.

A pesar de todos sus récords, las dudas estaban presentes. ¿Cómo va LeBron a integrarse en un plantel ya perfectamente aceitado? El principal interesado decidió hacer callar todas las críticas al respecto y poner los puntos sobre las íes: “Dije ayer en el entrenamiento que podía integrarme con cualquiera. Ni siquiera entiendo por qué me hicieron la pregunta. ¿Qué les pasa a estas personas?”

"Good job, friend!"



Austin Reaves crashes Luka Dončić's postgame interview 😆 pic.twitter.com/IpO9IICmbK — NBA (@NBA) November 19, 2025

Ayton, defensa, profundidad de plantel: ¿los Lakers finalmente armados para llegar al final?

Es el año de las satisfacciones en Los Angeles. Además de esta armada ofensiva, los Lakers finalmente tienen una profundidad de banquillo y sobre todo un equipo capaz de defender. Lo que tanto perjudicó al equipo la temporada pasada podría convertirse en su nuevo punto fuerte.

Llevados por el inagotable Marcus Smart y el pívot Deandre Ayton, el quinteto de JJ Redick está perfectamente equilibrado en ambos lados de la cancha. Los Lakers fueron por cierto el primer equipo en dominar a los Spurs de Wembanyama, imparable al inicio de temporada. Un partido donde vimos a Ayton amordazar al gigante francés que se encontró, por primera vez, sin opciones.

Si añadimos a este plantel el impacto del japonés Rui Hachimura, la garra del joven Jaxson Hayes, o el preciso alero Jake LaRavia, obtenemos un roster de calidad, capaz de alterar la jerarquía en la NBA esta temporada.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio We Sport.